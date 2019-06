Megsemmisítés vár a Szlovákiában hagyott autókra

A szlovákiai Ublyán parkolóban található elhagyott autók megsemmisítéséről a helyi szervek döntöttek – közölte a zakarpattya.net internetes hírportál június 20-án.

Az ukrán tulajdonosok által be nem vámolt európai rendszámú autók a vámtörvény életbe lépése óta halmozódtak fel a szlovákiai faluban. Számuk mostanra a háromszázat is meghaladja. Elszállításuknak a helyi lakosok is örülnek, ugyanis a gazdátlanul álló autókra rákaptak a fosztogatók.

Az elszállítatásukkal és megsemmisítésükkel kapcsolatos intézkedéseket a rendőrséggel közösen hajtják végre.

Kárpátalja.ma