Megtámadták egy nemzetközi segélyszervezet irodáját

A fegyveresek a Save the Children irodájára csapott le szerdán Afganisztán keleti részén; egy ember meghalt, 14 pedig megsebesült – közölték helyi tisztviselők.

Az afgán biztonsági erők felvették a harcot a támadókkal, az összecsapás mintegy három órán keresztül tartott a pakisztáni határ közelében található Nangarhar tartomány székhelyén, Dzsalalábádban.

Attaullah Hugjani tartományi szóvivő elmondta, elsőként egy öngyilkos merénylő hozta működésbe a testére erősített pokolgépet a szervezet irodájának épülete előtt, s a robbanás következtében lángba borult számos közelben parkoló jármű. Ezután a biztonsági erők egyenruháját viselő fegyveresek törtek rá az irodára. Egy ember meghalt, 14 kórházba került – mondta, hozzátéve, hogy a helyszín alapos átvizsgálása során még találhatnak áldozatokat.

Magukat megnevezni nem kívánó források szerint a Save the Children dzsalalábádi irodájában mintegy százan dolgoznak. A környéken számos ilyen szervezetnek van hivatala, de kormányhivatalok is találhatók ott. Elképzelhető, hogy nem is a Save the Children volt az igazi célpont. Szemtanúk elmondták, hogy a környéken még mindig fegyverropogás hallatszik.