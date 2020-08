Minden korábbinál pusztítóbbak a mostani kaliforniai bozóttüzek

A valaha volt egyik legnagyobb tűzvésszel küzd az amerikai Kalifornia állam, ahol már egy Vas megyényi terület égett porig. Több mint 560 aktív tűzfészket tartanak számon, 12 ezer tűzoltó küzd a lángok megfékezésével. Brazíliában és Spanyolországban is erdőtüzek pusztítanak, La Palma szigetén a hadsereget is be kell vetni – hangzott el az M1 Híradójában.

Vérvörös lángnyelvek táncoltak az éjszaka sötétjében pénteken szerte Kalifornia államban: hajnali világosság borult a füsttől sűrű éjjeli égboltra.

Az elmúlt húsz év legsúlyosabb szárazvihara csapott le az Egyesült Államok legnépesebb államára: ez a típusú égiháború azért különösen veszélyes, mert erős széllel és rengeteg villámlással jár, csapadék azonban egy csepp sem hullik – az így keletkezett apró bozóttüzekből ezért gyorsan óriási erdőtüzek kerekednek.

Kalifornia állam kormányzója pénteken arról beszélt: a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a tűzvész rendkívüli gyorsasággal terjed.

„A tűz terjedésének megfékezése a legfontosabb feladatunk, ami rendkívül nagy kihívás elé állít minket, hiszen 72 óra leforgása alatt 12 ezer villám csapott le az állam területén. Míg tegnap mindössze 376 tűzfészekről volt tudomásunk, addig mára ez a szám 560-ra emelkedett” – jelentette be Gavin Newsom kormányzó.

Az MTI beszámolója szerint Newson Ausztráliához, Kanadához és néhány egyesült államokbeli szövetségi államhoz fordult segítségért.

Leégett egy Vas megyényi terület

Már több mint 3100 négyzetkilométernyi terület égett porig: ez körülbelül akkora, mint Vas megye területe.

A több száz tűzfészek közül kettő felkerült az állam valaha volt tíz legnagyobb erdőtüzének listájára.

Legkevesebb hat ember életét vesztette, 43-an megsérültek és 500 épület vált a lángok martalékává. 175 ezer embert kellett kitelepíteni otthonából: ez több, mint amennyien Székesfehérváron és Szolnokon összesen laknak.

A tűzvész méreteit talán csak madártávlatból lehet igazán felmérni: füsttakaró borítja a tájat, ameddig a szem ellát, csak a hegyek csúcsai látszódnak.

A füstfelhő az óceánra is ráborult: a szárazföldtől kilométerekre is fehéren gomolygott a füst.

Mintegy 12 ezer lánglovag és több száz tűzoltóautó, helikopterek és repülőgépek tucatjai vesznek részt a oltásban. Santa Cruz megye tűzoltóparancsnoka kijelentette: egy ekkora tűz feltartóztatásához még több emberre lenne szükség.

Kalifornia segítségére siettek a szomszédos államok is: Washingtontól Texasig 45 tűzoltóautót és egy repülőgépet küldtek a katasztrófa sújtotta területre.

Most nem szándékos gyújtogatás miatt égnek a brazil erdők

Brazíliában is erdőtüzek pusztítanak: az amazóniai gyújtogatások után az ország délnyugati területein is óriási területek borultak lángba. A tűzoltók nem csak a lángok megfékezésével küzdenek: helikoptereken menekítik ki a felperzselt erőkből a veszélyeztetett állatokat, például jaguárokat.

Az elmúlt 12 hónap során csaknem 8000 erdőtűz tombolt Brazíliában, amelyek mintegy 10 ezer négyzetkilométeren égette porig a növénytakarót.

Bozóttüzek La Palma szigetén

Ez már a spanyolországi La Palma szigete, ahol péntek este csaptak fel a lángok. A bozóttűz gyors terjedésnek indult és szombat reggelre elérte a kettes szintű tűzvésszé minősítették.

A helyi tűzoltóság képtelennek bizonyult megküzdeni a lángokkal, ezért a védelmi erők Los Rodeos szigetén állomásozó sürgősségi egységeinek segítségét kérték. A tűz megközelített több lakóépület is, a lakókat a hatóságok kitelepítették.