Moszkva megdöbbenésének adott hangot az újabb amerikai szankciók miatt

“Mélységes megdöbbenésének” adott hangot és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium szerdán a Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember ellen az egyesült államokbeli elnökválasztásba való beavatkozás címén meghirdetett újabb amerikai szankciók miatt.

A tárca által kiadott közlemény kifogásolta, hogy a legfrissebb gazdasági büntetőintézkedések “önkényesen kiválasztott” oroszok ellen irányulnak, és Washington egyes személyeket “érthetetlen okokból” már második vagy harmadik körben sújt. Az orosz külügyminisztérium szerint az új szankciók “az Egyesült Államokat eluraló belpolitikai válság megnyilvánulásai”, amelyben az amerikai elit egy része az orosz témát “saját konjunkturális céljai érdekében” használja fel.

“De azoknak a tisztségviselőknek, akiket bevallottan oroszgyűlölőknek vezetnek, el kellene gondolkodniuk azon, hogy lépéseik ellentétesek az amerikai vezetés nyilvános kijelentéséivel, miszerint a kétoldalú kapcsolatok normalizálására törekszik, ezen kívül fokozzák a feszültséget a nemzetközi színtéren” – olvasható az állásfoglalásban, amely ellenlépéseket helyezett kilátásba, és a tárca által meddőnek tartott szankciópolitika feladására szólított fel.

Az amerikai pénzügyminisztérium a nap folyamán korábban szankciók alá vette Prigozsin három repülőgépét és jachtját arra hivatkozva, hogy az orosz pénzember áll a szentpétervári Internet-kutatási Ügynökség mögött, amely Washinton szerint megkísérelt beavatkozni az amerikai demokratikus folyamatba. A büntetőintézkedések orosz részről kiterjednek az Autolex Transport Ltd, a Beratex Group Limited és Linburg Industries Ltd elnevzésű cégre, valamint két fizikai személyre, Gyenyisz Kuzminra és Igor Nyesztyerovra is.

Washington már korábban is szankciókkal sújtotta Prigozsint, sőt, pert is indított ellene a 2016-os elnökválasztásba való beavatkozási kísérletre hivatkozva. A hétfői büntetőintézkedések azonban az elsők, amelyeket a 2018 szeptemberében hatályba lépett és kifejezetten az amerikai választási folyamatba történő beavatkozást büntető törvény értelmében hoztak meg.

Az Interfax hírügynökség szerint Prigozsin az egyik cége ellen az Egyesült Államokban folyó perre hivatkozva nem kívánta kommentálni a történteket.