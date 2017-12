Navalnij nem indulhat a 2018-as orosz elnökválasztáson

Azért nem indulhat a jövő évi elnökválasztáson az orosz ellenzéki, mert a központi választási bizottság hétfőn elutasította a jelöltségének bejegyzését. A testület azzal indokolta a döntést, hogy Navalnijt súlyos bűncselekmény miatt elítélték. A bizottság 13 tagjából 12-en támogatták a határozatot, egy fő tartózkodása mellett.

A választási bizottság többször is kifejtett álláspontja szerint a 41 éves politikus nem vehet rész a elnökválasztáson, mert gazdasági bűncselekmény miatt 2017-ben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, így tíz évig nem indulhat jelöltként választásokon. A Vlagyimir Putyin orosz elnök ellenlábasának számító Navalnij – aki vasárnap terjesztette be a jelöltségéhez szükséges iratokat a választási bizottsághoz – közölte, hogy minden lehetséges fórumon, így az alkotmánybíróság előtt is fellebbezni fog a döntés ellen. A politikus egyúttal a március 18-ra kitűzött elnökválasztás bojkottjára szólította fel híveit.

Más sem kapott indulási jogot

A választási bizottság hétfőn szintén elutasította Szergej Polonszkij elnökjelölti bejegyzését. A pénzügyi szabálytalanságok miatt idén júliusban elítélt, de az ügy elévülése miatt már nem büntethető üzletember vasárnap nyújtotta be a szükséges iratokat. Ella Pamfilova, a Központi Választási Bizottság elnöke szerint Polonszkij a hatósághoz eljuttatott iratokban nem tüntette fel feleségének külföldi ingatlanjait. Hozzátette: ez a mulasztás hiánypótlással orvosolható.

Kszenyija Szobcsak orosz televíziós személyiség a Polgári Kezdeményezés elnökjelöltjeként hétfőn nyújtotta be a bejegyzéséhez szükséges iratokat a választási testülethez. Szobcsakot szombaton választotta be a Polgári Kezdeményezés a párt vezető szerveibe egyben pedig elnökjelöltjének is megtette. A műsorvezető 123 pontos választási programjában egyebek között ígéretet tett az ország kormányformájának megváltoztatására, így a jelenlegi elnöki rendszer helyett parlamentáris demokráciát javasol erős, autonómiával rendelkező régiókkal.

Szobcsak emellett véget vetne országa külföldi katonai beavatkozásainak különös tekintettel Szíriára és Ukrajnára. Mint ismételten hangsúlyozta, programjának végrehajtásával Oroszország visszatérhet Európához.

Több tucat jelölt indul, de csak egy esélyes

A központi választási bizottságnál eddig 18 párt jelentette be, hogy jelöltet kíván indítani az elnökválasztáson. Emellett 25, pártoktól független jelölt is megmérettetné magát. A közvélemény-kutatások szerint azonban messze Vlagyimir Putyin jelenlegi elnök a legesélyesebb a győzelemre.

Putyin független jelöltként indul, messze lemaradva mögötte Vlagyimir Zsirinovszkij, az Oroszország Liberális Demokrata Pártja elnevezésű jobboldali-nacionalista politikai erő vezetője végezhet a második helyen.