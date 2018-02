Nyílt provokációra készülhet Észak-Korea

Alig egy hét és Dél-Koreára figyel az egész világ: indul a téli olimpia Phjongcsangban. A sportesemény viszont nem vonja el a figyelmet a térség konfliktusairól, bármennyire is próbálja barátságosabb arcát mutatni Észak-Korea. Szöul már be is jelentette korábban, hogy az olimpia után folytatják az Amerikával közös hadgyakorlatokat.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint „pillanatnyilag hallgatnak a fegyverek, de ez csak egy látszattevékenység”. Észak-Korea ugyanis már a két Korea közti tárgyalások előtt kijelentette, hogy az atomfegyver kérdése tabutéma, Kim Dzsongunék az olimpiától függetlenül folytatják az atomprogramjukat.

Az Amerika és Dél-Korea közti hadgyakorlat is folytatódik majd. Az Egyesült Államok gondoskodott arról is, hogy a verbális, diplomáciai nyomásgyakorlás mellett katonai nyomás is nehezedjen Észak-Koreára, ezért több alkalmi haditengerészeti harci köteléket is a koreai partokhoz vezényelt. Vagyis ha szükséges, Washington bármikor támadást tud indítani, vagy meg tud előzheti egy esetleges észak-koreai atomkísérletet – magyarázta a szakértő az M1 Ma este című műsorában.

Bár Észak-Korea biztosította arról a világot, hogy az olimpia alatt barátságosabb arcát mutatja, ennek ellenére megtartja a szokásos katonai díszszemlét hadserege fennállásának 70. évfordulóján. Ám ezúttal nem áprilisban, amikor szokta, hanem a téli olimpia megnyitóünnepsége előtti napon. Ez nem más, mint nyílt provokáció – állapította meg Kis-Benedek József.