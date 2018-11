Párbeszédre szólította fel az EBESZ és Erdogan a feleket a Kercsi-konfliktus ügyében

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus miatt párbeszédre szólította fel az érintett feleket az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ).

A szemben álló feleket együttműködésre szólította fel Enzo Moavero Milanesi. Az EBESZ soros elnöki tisztét is betöltő olasz külügyminiszter a politikai és diplomáciai enyhülés érdekében lépett fel. Arra intett, csökkentsék a feszültséget, hogy elkerüljék a régió stabilitásának további gyengülését. A fejlemények azt mutatják, hogy továbbra is fontos az együttműködés az EBESZ-en belül is – emelte ki Milanesi.

Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban ukrán tengerészek sebesültek meg. Az ukrán hajókat kikötőbe vontatták. A vezérkar szerint huszonhárom ukrán tengerész esett fogságba az incidens alkalmával.

Az FSZB szerint viszont az ukrán hadiflotta járművei sértették meg Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva továbbhaladtak a szoros felé, ahol az áthajózáshoz viszont orosz engedélyre van szükség.

A történtek nyomán Petro Porosenko ukrán elnök szerdától hadiállapotot vezet be, amely az ukrán jogban a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot.

Erdogan párbeszédre szólította fel Moszkvát és Kijevet

Recep Tayyip Erdogan török államfő a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának parlamenti frakcióülésén felszólalva kifejtette: Törökországot szomorúsággal tölti el, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség újból fellángolt.

Ankara azt akarja, hogy a Fekete-tenger a „béke tengere” legyen – fogalmazott a török államfő, majd hozzátette: Törökországnak az a szándéka, hogy a jövőben is megőrzi mind az Oroszországgal, mind az Ukrajnával kialakított együttműködését. Ankara akkor elégedett, ha Moszkvát és Kijevet nem egymással szemben, hanem egymás oldalán látja – nyomatékosította.

A nyugati országok többsége agresszióval és a nemzetközi jog megsértésével vádolta Oroszországot, önmérsékletre intette Ukrajnával együtt, és követelte az ukrán tengerészek elengedését.