Rendkívüli állapotot hirdettek Kaliforniában

A világ másik pontján, Kaliforniában ismét hőség tombol és tüzek pusztítanak. Jelenleg 88 ezer hektáron küzdenek a lángokkal, ami másfél Balatonnyi területet jelent. Az oltásban több ezer tűzoltó vesz részt, munkájukat a szárazság mellett az erős szél is nehezíti. A lángok több helyen elérték a lakott területeket is, ezért rendkívüli állapotot hirdettek – derült ki az M1 Híradójából.

A kaliforniai Goletában a tűz egy épületben keletkezett, de percek alatt átterjedt a környék kiszáradt növényzetére és elképesztő sebességgel terjedt szét. A futótűz elől 2500 embert kellett kitelepíteni. A menekítés sikeres volt, senki nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős, 20 ház égett le a környéken.

Semmivel sem jobb a helyzet a közeli San Diego megyében, ahol az Alpine nevű településre törtek be a lángok. A helyiek többsége már elmenekült, de itt is több otthon vált a tűz martalékává. A pusztítás oka, hogy a környéken már hosszabb ideje tikkasztó a hőség és ehhez most erős szél is párosult.

A tűzoltók megállás nélkül dolgoznak

Yolo megyében több mint 3 ezer tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, megállás nélkül dolgoznak. Az egyik osztag vezetője arról beszélt, hogy óriási a teher ilyenkor a tűzoltókon, hiszen minden nap újabb területek gyulladnak fel.

Kaliforniában most egyszerre tíz helyen tombol tűzvész – összesen 88 ezer hektáron. Az állam kormányzója emiatt több megyében is rendkívüli állapotot rendelt el.

Kanadában tovább tombol a hőhullám

Már több mint ötvenre emelkedett a kanadai hőhullám halálos áldozatainak száma. Az ország déli részén a hőmérő higanyszála elérte a 34 fokot, ami több, mint tíz fokkal haladja meg az ilyenkor szokásos hőmérsékeltet.

A hűvösebb időhöz szokott lakosság pedig nehezen viseli a meleget – a legtöbb áldozat 65 év feletti. A helyzetet rontotta a szokatlanul magas páratartalom is.