Rendkívüli tanácskozást tart délután négy uniós tagállam külügyminisztere Brüsszelben

Rendkívüli tanácskozást tart kedd délután négy uniós tagállam, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Franciaország külügyminisztere Brüsszelben a Líbiában, valamint az Irakban és Iránban kialakult helyzet miatt – jelentette be a Facebook közösségi portálon Luigi Di Maio olasz külügyminiszter.

A külügyminiszterek Josep Borrell uniós külügyi főképviselővel találkoznak, hogy a Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően kialakult közel-keleti válság és az egyben Líbiára is kiterjedt nemzetközi feszültség csökkentésére megoldást találjanak.

„Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a katonai beavatkozás nem megoldás a válság enyhítésére. Ezt fogjuk megvitatni ma Brüsszelben. Azt is sikerült elérnünk, hogy pénteken a külügyek tanácsa Irán mellett a líbiai helyzetről is tanácskozik majd. Az EU most megmutathatja, hogy igazi európai politikát folytat” – olvasható az olasz külügyminiszter Facebook bejegyzésében.

Luigi Di Maio előzőleg az olasz külügyi tárca által ismertetett közleményében erőteljes aggodalmának adott hangot a kialakult helyzetet illetően és önmérsékletre szólított fel. Emellett párbeszédet szorgalmazott, hogy elkerülhetőek legyenek az egész térséget sújtó következmények.

Az olasz védelmi tárca bejelentése szerint a Líbiában lévő olasz katonák védelmében a legmagasabb fokozatú biztonsági készültséget léptették életbe. Ez azután történt, hogy a líbiai fővárosban vasárnap 28 halottal és legalább 37 sebesülttel járó légicsapást hajtottak végre egy katonai akadémia ellen.