Szakértő: nem lehet befolyásolni Putyint Ukrajna ügyében

Kiszelly Zoltán politológus szerint Donald Trump amerikai elnök nem tudná befolyásolni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kercsi-szorosban történt orosz-ukrán konfliktus ügyében, valószínűleg ezért is marad el a Trump-Putyin találkozó a kétnapos, szombatig tartó G20-csúcson.

A politológus az M1 aktuális csatornán pénteken azt mondta, Amerika lehetőségei korlátozottak, az oroszok legfontosabb exportját, az energiahordozókat már szankciók alá vette, igaz, ha az Egyesült Államok a nemzetközi olajpiacon túlkínálattal jelenne meg, azzal leverné az orosz olajárakat.

Rámutatott: a körülmények megértésében az amerikai belpolitikai viszonyok áttekintése is segít. Robert Mueller különleges ügyész ugyanis a választásokra gyakorolt állítólagos orosz befolyás igazolására újabb bizonyítékok bemutatását jelezte, és ha Trump nem találkozik Putyinnal, gyengülnek az ellen felhozott vádak – tette hozzá.

A politológus arra is kitért, hogy a Buenos Aires-i csúcson a Trump-Putyin találkozó mellett várhatóan elmarad a német-kínai kétoldalú megbeszélés is, mert a hírek szerint Angela Merkel német kancellár késni fog.