Szándékos emberi gyújtogatás okozhatja a tüzeket az Amazonas medencében

Aggasztó hírek érkeznek az Amazonas-medencéből, továbbra is nagy területen ég az esőerdő. Az interneten, főként a közösségi oldalakon villámgyorsan terjednek a hírek, de sok az álhír is ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy ebben az évszakban nem ritkák az erdőtüzek arrafelé, és az is igaz, hogy a nagy füst az űrből is látható.

Szándékos emberi gyújtogatásról lehet szó az amazonasi erdőtüzek esetében – jelentette ki Juhász Árpád geológus az M1 Ma Este című műsorában. Ugyanis az szinte teljes mértékben kizárt, hogy egyszerre több mint 100 helyen, gyakorlatilag egy időben tüzek keletkezzenek. Elmondta, az esőerdő egy potenciális termőterület azoknak a mezőgazdasággal foglalkozó emberek számára, akik szeretnének több termőföldhöz jutni. A kialakult legelőkön e mellett marhatenyésztés is folyik, de növényi eredetű termékeket is elő tudnak rajta állítani.

Egyes területeken oltják a tüzet

A műholdképeken azt is látni lehet, hogy néhány területen folyamatosan oltják a tüzet a tűzoltók, de ezek nem az őserdőben folynak, hanem a dél-kelet irányába húzódó szavannás, bozótos helyeken.

Hangsúlyozta, nemcsak arról van szó, hogy az égés során nagymennyiségű széndioxid keletkezik és kárba vész a jelentős oxigén-kibocsátó terület nagy része, hanem arról is, hogy a gyors és tökéletlen égés miatt mérgező szénmonoxid is a levegőbe kerül.

Sao Paulo is füstbe borult

A hírek szerint Sao Paulo is sötétbe borult az Amazonas füstje miatt. A 12 milliós város 3200 kilométerre található az erdőtüzektől. A szakértő megjegyezte, a városnak egyébként is katasztrofális a légköre, repülővel áthaladva fölötte olyan, mintha sárga köd borítaná, és ezt csak tetézi az a füst, amelyet a légáramlatok az Amazonas felől oda sodornak.

Arról is beszélt, hogy az Amazonas térsége nemcsak Brazíliához, de egy része Peruhoz, Ecuadorhoz és Kolumbiához is tartozik. És szinte egyik felet sem érdekli a trópusi növényvilág sorsa, csak a termőföldben látják a hasznot. A termőföld ugyanakkor – ráadásul egy jelentős égés után – körülbelül 10 évig tud hasznot biztosítani – fűzte hozzá.

A klímaváltozást is jelentősen befolyásolja

Kiemelte, az Amazonas területén lévő erdőtüzek rányomják a bélyegüket a klímaváltozásra is. Az erdők ugyanis nem termelnek megfelelő mennyiségű oxigént.

De ez nemcsak ezen a területen jellemző, hanem például Szibériában is, ahol szintén hatalmas területek égnek. Hozzátette, Szibéria esete abból a szempontból rosszabb, hogy a hideg hőmérséklet miatt itt sokkal nehezebben nőnek a tűlevelű növények, akár 80-100 év is kell ahhoz, hogy egy kisebb erdő létrejöjjön.