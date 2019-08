Szeptemberben újra összeülnek a normandiai négyek a kelet-ukrajnai válság kapcsán

Emmanuel Macron francia államfő hétfőn bejelentette, hogy a normandiai négyek – Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország – szeptemberben felújítják a tanácskozásaikat a kelet-ukrajnai válság feloldására.

A találkozó megrendezését támogatják a világ hét legfejlettebb országának ((Németország, az Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Kanada, Nagy-Britannia és Franciaország) vezetői, akiknek a csúcsértékezlete hétfőn ért véget a délnyugat-franciaországi Biarritzban.

A felek jóváhagyták, hogy Franciaország és Németország “a normandiai négyek formájában csúcstalálkozót szervezzen a következő hetekben konkrét eredmények elérése érdekében” – mondta a francia elnök.

“A feltételek adottak egy hasznos csúcstalálkozóhoz” – fogalmazott Emmanuel Macron a G7-ek értekezletének záró sajtótájékoztatóján. Jelezte, hogy a dátumot Angela Merkel német kancellárral, Vlagyimir Putyin orosz, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt fogják meghatározni, és a találkozónak Franciaország ad majd otthont.

A francia elnök augusztus közepén fogadta orosz kollégáját a dél-franciaországi elnöki rezidencián, Bréganconban, ahol amellett érvelt, hogy a normandiai négyek következő egyeztetését “a következő hetekben” meg kellene tartani, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megválasztásával a helyzet szerinte “teljesen megváltozott”.

Vlagyimir Putyin is azt hangsúlyozta, hogy Zelenszkij újra mozgásba lendítheti a befagyasztott béketervet, és az új ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetései “óvatos optimizmusra” adnak okot. Oroszország is nyitott a normandiai négyek tanácskozásainak felújítására, nem is lát más alternatívát, de csak akkor látja értelmét egy újabb találkozónak, ha azon konkrét eredményeket is el tudnak érni.

Franciaország és Németország 2014 óta igyekszik közvetíteni Ukrajna és Oroszország között a válság megoldása érdekében. Az utolsó tanácskozást 2016-ban tartották Berlinben. Kelet-Ukrajnában öt éve harcolnak oroszbarát szeparatisták az ukrán hadsereggel. Zelenszkij márciusi megválasztása óta felsejlett némi remény arra, hogy újra életre lehet kelteni a holtpontra jutott béketervet.