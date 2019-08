Tengeri platformon elvégzett rakétakísérlet közben történt a csütörtöki robbanás Észak-Oroszországban

Egy tengeri platformon elvégzett rakétakísérlet miatt ütött ki csütörtökön tűz és történt robbanás az Arhangelszk megyei Szeverodvinszk közelében – közölte a Roszatom orosz atomenergetikai vállalat sajtóosztálya szombaton a TASZSZ hírügynökséggel.

A Roszatom korábban arról tájékoztatott, hogy a balesetben öt munkatársát veszítette el. Az orosz védelmi minisztérium két alkalmazottjának haláláról adott ki tájékoztatást.

“A rakétakísérletet tangeri platformon végezték. A kísérlet befejezése után a rakéta üzemanyaga lángra kapott, majd felrobbant. A robbanás után néhány munkatárs a tengerbe zuhant, és remény volt arra, hogy élve találják meg őket. A felkutatásuk addig folytatódott, ameddig remény volt élők fellelésére. Csak ezután jelentették be a Roszatom öt munkatársának halálát, akik a rakéta részét képező radioizotóp energiaforrással kapcsolatos tevékenységet folytattak” – hangzott a Roszatom tájékoztatása.

Az orosz állami energiaipari vállalat tájékoztatása a körülmények véletlen egybeesésével magyarázta a történteket, “ami nemritkán megtörténik új technológiák tesztelésénél”. A Roszatom szerint az alkalmazottak hozzátartozóit a cég tájékoztatta a kísérletek potenciális veszélyeiről.

A TASZSZ a nap folyamán korábban a védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a tárca és a Roszatom szakemberei egy folyékony üzemanyagú reaktív hajtóművön dolgoztak. A gyulladás pillanatában az atomenergetikai vállalat alkalmazottai az izotóp energiaforrásokat ellenőrizték.

A TASZSZ korábban arról számolt be, hogy a baleset három sérültjének állapota súlyos, valamint hogy az összes sérültet elszállították Arhangelszk megyéből. Az incidens térségében egy hónapra megtiltották a hajózást a Fehér-tengeren.

Az orosz sajtóban megjelent értesülések szerint a baleset helyszínének közelében, a Fehér-tengeren nukleáris tengeralattjárók rakétát szoktak tesztelni. Az orosz védelmi minisztérium a csütörtöki incidenst követően azt közölte, hogy káros anyag nem került a légkörbe, és a sugárzás normális. A baleset helyszínétől 30 kilométerre található, 185 ezres Szeverodvinszk polgármesteri hivatal arról adott ki tájékoztatást, hogy a településen a háttérsugárzás szintjének rövid idejű növekedését észlelték, de később visszaállt a normális szintre.

A helyi média arról számolt be, hogy a régióban a radioaktivitástól való félelmek miatt elfogyott a jódkészlet. Több helyi lakos az állította, hogy saját felszerelésével megnövekedett sugárzási szintet mért. A rendkívüli helyzetek minisztériuma szombaton azt közölte, hogy a háttérsugárzás szintje Arhangelszk megyében megfelel a normáknak.

Július elején 14 orosz haditengerész vesztette életét egy atommeghajtású tengeralattjárón a Barents-tengeren bekövetkezett balesetben.