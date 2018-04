Terrortámadás: tömegbe hajtott egy furgon Németországban, többen meghaltak

A tömegbe hajtott egy furgon a németországi Münsterben, a szövetségi belügyminisztérium megerősítette, hogy négyen haltak meg, köztük a gázoló, továbbá legkevesebb harmincan megsebesültek, közülük hatan súlyosan. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város központját lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak. A levegőben rendőrségi helikopterek köröznek, azt tanácsolják az arra járóknak, hogy kerüljék a környéket.

A német sajtó szerint a merénylet hátterében egyértelműen bevándorlók állnak.

A Bild szerint a gázoló öngyilkos lett, miután a központi Kiepenkerl-szobor melletti, a helyiek és a turisták között is népszerű Kiepenkerl kávézó teraszán ülő emberek közé hajtott. A helyszínelés során, kora este a kisteherautóban gyanús tárgyat találtak, ezért kiürítették a környéket és vizsgálják, hogy veszélyes-e a tárgy.

A Rheinische Post című lap a hírportálján azt írta, hogy a rendőrség szerint az eset terrortámadás.

A sebesültek száma harminc és ötven között lehet, köztük hatan életveszélyes állapotban vannak.

A münsteri rendőrség a Twitteren a találgatások és a nem megerősített információk terjesztésének mellőzését kérte.

A német szövetségi kormány ügyeletes szóvivője útján kinyilvánította részvétét az áldozatok és a sebesültek hozzátartozóinak. Így tett Münster polgármestere, Markus Lewe is, aki egyben köszönetet mondott a mentésben és az ügy feltárásában résztvevő szakembereknek. Újságíróknak elmondta, hogy egyelőre nem ismert az eset háttere.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint az is lehetséges, hogy egy másik elkövetőt is keresnek a hatóságok, azért vannak fent a rendőrségi helikopterek. Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a münsteri eset éppen a stockholmi merénylet évfordulóján történt.