Tizenkét nap múlva lejár a Brexit-határidő

Tizenkét nap van hátra a Brexitig, de egyelőre nem látni, hogy pontosan mi fog történni – mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense hétfő reggel az M1-en.

A docens szerint az is előfordulhat, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül válik ki, az is, hogy a hátralévő időben elfogadják a megállapodástervezetet (amit már kétszer elutasított a brit parlament), s a lehetőségek között van, hogy újabb bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen, amit egy népszavazás követhet.

Egyelőre nem tekinthető biztosnak a Brexit elhalasztása sem, hiszen ehhez Nagy-Britanniában meg kellene változtatni a vonatkozó törvényt, és az Európai Uniónak is bele kellene egyeznie – jegyezte meg Gálik Zoltán.