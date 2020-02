Tízezrek maradtak áram nélkül a viharos idő miatt Európában

A Magyarország felett átrobogó hidegfront máshol is gondot és károkat okozott. Több tízezren maradtak áram nélkül, akadozik a közlekedés Németországban és Ausztriában is. Az Alpok északi oldalán a szélvihar előtt rengeteg eső esett. Utakat, házakat öntöttek el a megáradt folyók. A heves esőzés miatt emelkedik gyorsan a Duna vízszintje Magyarországon is, akár másodfokú készültséget is elrendelhetnek a napokban a felső szakaszon – derül ki az M1 Híradójából.

Németország déli és nyugati részén pusztítást hagyott maga után a Petra ciklon. Az özönvízszerű esőzés utakat és pincéket árasztott el. A viharos szél fákat csavart ki a földből, csak Bajorországban több mint százötvenszer riasztották a tűzoltókat. A tartományban számos vonatjáratot kellett törölni a felsővezeték sérülése miatt, az Alpok magasabban fekvő részein pedig lavinaveszély miatt adtak ki riasztást.

A vihar jelentős fennakadásokat okozott Ausztriában is. Az óránkénti 150 kilométeres sebességet is elérő széllökések háztetőket és villanyvezetékeket rongáltak meg. A legrosszabb helyzet a német határ mentén fekvő Felső-Ausztriában alakult ki.

A tartományban tizenegyezer háztartás maradt áram nélkül. A heves esőzés és az útra dőlt fák miatt több helyen utakat kellett lezárni. Tirolban több helyen földcsuszamlások akadályozták a forgalmat, Bécsben pedig turistalátványosságokat, köztük a Schönbrunni kastélyparkot is bezártak a vihar miatt.

Magyarországon legalább ötszáz alkalommal riasztották a tűzoltókat, a hatóságok adatai szerint senki nem sérült meg.

Hasonló a helyzet Korzikán is. A Franciaországhoz tartozó szigeten a hatóságok kedden narancs színű riasztást adtak ki a viharos szél miatt. Az előrejelzések szerint akár 170 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

Korzikán ugyanakkor nem az eső, hanem a szárazság okoz gondokat. Kedd reggel óta 120 tűzoltó küzd bozóttűzzel, amely rövid idő alatt 300 hektáron pusztította el a növényzetet. A viharos szél miatt a lángok rendkívül gyorsan terjednek. A korzikai hatóságok most az idővel versenyt futva próbálják megakadályozni, hogy a tűz elérje a tengerparti településeket.