Több mint kétszáz féle fegyvert vetettek be az oroszok Szíriában

Szíriában 215 féle korszerű és fejlesztés alatt álló fegyvert vetettek be az orosz katonák – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy, a szíriai különleges hadművelet tapasztalatait összegző keddi moszkvai katonai konferencián.

Elmondta, hogy a fegyveres erőknél korábban rendszeresített fegyverek többségét is használták. A bevetett eszközök az elnök szerint általában jól bizonyítottak. Kitért arra is, hogy az oroszok harci körülmények között először próbáltak ki nagy pontosságú eszközöket, egyebek között a Kalibr és az X-101 típusú manőverező repülőgépeket, de hadászati bombázókat is. Az elnök elismeréssel szólt a harcászati légierő és a drónok, valamint az Sz-400-as és a Pancir légvédelmi rendszerek teljesítményéről.

Putyin rámutatott, hogy a szíriai légteret orosz ellenőrzés alá vonták, noha a térségben több állam légierejének kötelékei is jelen voltak. Méltatta a hadiflottát, amely hajóiról és tengeralattjáróiról mért csapásokat a terroristák objektumaira, és amely repülőgép-hordozóról felszálló SzU-33-as és MiG-29K típusú gépeket vetett be. Elismerte, hogy többfajta harci eszköz nem vált be a gyakorlatban és utasítást adott a hibák kiküszöbölésére és a fegyverek tökéletesítésére.

Augusztusban a kubinkai Armija 2017 haditechnikai fórumon Jurij Boriszov orosz védelmi miniszterhelyettes arról számolt be, hogy gyakorlatilag az összes új fejlesztésű orosz fegyver és hadfelszerelés megjárta a szíriai konfliktust. ”Több mint hatszáz féle fegyvert és hadieszközt próbált ki Oroszország Szíriában, hogy kiderüljön, hogyan teljesítenek éles bevetés közben” – mondta.