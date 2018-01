Több ukrán munkavállalót fogadna Csehország

A cseh külügyminisztérium megerősíti konzuli szolgáltatásait, hogy a közeljövőben több ukrán, mongol és fülöp-szigeti vendégmunkást fogadhasson be – közölte Martin Stropnicky, a külügyi tárca vezetője a kormány ülése után szerdán Prágában.

A hatályos előírások szerint Ukrajnából jelenleg évi 9600 vendégmunkás befogadására van lehetőség, ezt a jövőben Prága 20 ezerre szeretné növelni. Mongóliából és a Fülöp-szigetekről jelenleg évi ezer embert fogad be Csehország. A munkavállalási engedély kiadását a jövőben e két ország esetében egyszerűsítik, esetleg a kvótákat is növelik. A cseh külügyminisztérium ugyanakkor vizsgálja a szerbiai és a fehérorosz munkaerőpiacot is, ahonnan szintén új vendégmunkásokat várnak.

Az Ukrajnából érkezettek körében a mezőgazdasági vendégmunkások számát az eddigi 572-ről 1500-ra emelik.

A cseh kormány szerdai határozatának egyik célja, hogy felgyorsítsa az említett országok állampolgárai csehországi munkavállalásának adminisztrációs folyamatát – jegyezte meg Stropnicky. Az intézkedés megvalósítása mintegy 50 millió koronába (580 millió forint) fog kerülni a tárcának.

A cseh diplomácia vezetője elutasította egyes cseh szakszervezeti vezetők bírálatait, miszerint a külföldi vendégmunkások alacsonyabb bért kapnának Csehországban, mint a hazai munkavállalók, akik állítólag éppen ezért szorgalmazzák a külföldi munkaerő beáramlását. Stropnicky szerint a külföldi munkások bérezését a kormány megtárgyalta a munkaadókkal.

A cseh munkaadók hosszabb ideje panaszkodnak, hogy az alig négyszázalékos munkanélküliség közepette nem találnak megfelelően képzett munkaerőt.A cseh ipari kamara szerint jelenleg a csehországi cégeknek legalább 200 ezer új munkaerőre lenne szükségük. A szervezett és ellenőrzött munkaerőbehozatalt a cseh kormány is támogatja. Andrej Babis ügyvezető kormányfő, korábbi pénzügyminiszter is több ízben utalt arra: Prága ellenzi az észak-afrikai és közel-keleti muzulmánok illegális bevándorlását és befogadását, de támogatja a szervezett munkaerőbehozatalt, elsősorban Ukrajnából.

A Csehországban dolgozó ukrán vendégmunkások száma jelenleg 150 ezer körül mozog.