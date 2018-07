Trump az árfolyamok manipulálásával vádolja az EU- és Kínát és bírálta a Fed kamatemelését

Donald Trump amerikai elnök az árfolyamok manipulálásával vádolta meg az Európai Uniót és Kínát pénteki Twitter-bejegyzéseiben, egy interjúban pedig az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelési politikáját kritizálta.

Mikroblog-bejegyzésében az elnök leszögezte: “Kína, az Európai Unió és mások manipulálják valutájukat és csökkentik kamatlábaikat, miközben az Egyesült Államokban emelkednek a kamatok, a dollár minden egyes nap erősödik, és csökken versenyképességi előnyünk”.

Donald Trump pénteken arra is késznek mondta magát, hogy a Kínából származó valamennyi importtermékre védővámot vessen ki. A főleg gazdasági kérdésekkel foglalkozó CNBC televízióban pénteken reggel sugárzott interjújában vetette fel, hogy akár 500 milliárd dollár értékű kínai árura is kész védővámot kivetni. Az Egyesült Államok tavaly mintegy 505 milliárd dollár értékű kínai árucikket importált.

A CNBC-interjúban Trump – elismerve, hogy kritikája aggodalmakat kelthet -, bírálta az Egyesült Államokban a jegybank szerepét ellátó Fed (szövetségi tartalékrendszer) kamatemelést is. Mint fogalmazott: “nem tetszik, hogy miközben mi oly sokat áldozunk a gazdaságra, a kamatlábak emelkednek”.

A februárban kinevezett új Fed-vezető, Jerome Powell a múlt héten egy rádiós interjúban arról beszélt: nem számít arra, hogy a Fehér Házból nyomást gyakorolnak a Fed döntéseire. “Munkánkat szigorúan nem politikai megfontolások szerint, hanem részletes elemzésekre támaszkodva végezzük” – mondta akkor Powell, leszögezve, hogy a kormányzatból soha senki nem próbálta befolyásolni őt.

Donald Trump pénteki interjúja után Lindsay Walters, a Fehér Ház egyik szóvivője sietett kifejteni, hogy az elnök tiszteletben tartja a Fed függetlenségét. “Régóta ismert az elnök kamatpolitikával kapcsolatos véleménye, és mai megjegyzése csupán e régi álláspontja megerősítése volt” – közölte a szóvivő.