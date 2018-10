Trump országos vészhelyzetet hirdetett

Az Egyesült Államok csökkenti a Hondurasnak, Salvadornak és Guatemalának szánt támogatásokat – jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök ezt azzal indokolta, hogy ezek a közép-amerikai országok nem tudták megakadályozni állampolgáraikat abban, hogy elhagyják országukat és „illegálisan az Egyesült Államokba menjenek”. A migránskaraván időközben már 10 ezer fősre duzzadt.

Az amerikai elnök Twitter-üzenetben jelezte: szomorúan látja, hogy Mexikó sem állja útját a menetnek. Donald Trump a közeledő karaván miatt országos vészhelyzetet hirdetett, a hadsereget és a határőrséget is riasztotta – közölte az M1 Híradója.

A migránskaraván október közepén indult útnak San Pedro Sulából, Honduras második legnagyobb városából, másfél ezer fővel. Útközben több ezer guatemalai és el salvadori csatlakozott hozzájuk, így mire a menet átlépte a mexikói határt, a hivatalos adatok szerint hétezresre duzzadt.

A mintegy két kilométer hosszú karavánt kísérő újságírók még nagyobbra, tízezer fősre becsülik a tömeget. Sokan közülük illegálisan léptek be Mexikóba, mert, mint mondták, nem győzték kivárni a határnál a menekültügyi regisztrációt. A hatóságok mégsem tartóztatták fel őket, csak szemmel tartották és kísérték a menetet, amíg az el nem érte Tapachula városát.

A helyiek közül többen aggódva figyelik a karavánt. Ekkora tömeggel még nem találkoztak. Ráadásul a közösségi médián keresztül úgy értesültek, hogy a menetben több bűnöző is elvegyült.

Tapachulában a vásárteret foglalták el a gazadasági bevándorlók. Sokan akár egy hónapig is maradhatnak, hogy kivárják menedékkérelmük elbírálását. Mexikóban mintegy ezren kértek menedéket. Többségük azért, hogy így szerezzenek jogosultságot az amerikai eljáráshoz. Az Egyesült Államok ugyanis csak azoknak fogadja be a kérelmét, akik korábban Mexikóban is beadták azt.

Eddig egyetlen hondurasi, guatemalai, vagy el salvadori diplomata sem jelent meg a migránsok számára kialakított szálláson, hogy honfitársaik hogylétéről információt szerezzen, vagy felajánlja segítségét.

Az amerikai elnök szerint ezek az országok semmit nem tettek annak érdekében, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók minden eddiginél nagyobb karavánjának útját. Donald Trump Twitteren közölte, válaszul felfüggeszti, illetve jelentős mértékben csökkenti az érintett országoknak nyújtott amerikai pénzügyi támogatásokat.