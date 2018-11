Új korszak következik az amerikai politikában

Visszatért Washingtonba a megosztott kormányzás, miután a demokraták megszerezték a képviselőházi többséget a november 6-i félidős választásokon: ezzel új korszak veszi kezdetét az amerikai politikai életben – vélték neves amerikai lapok politikai elemzői.

A demokraták és Amerika megkönnyebbülten sóhajtott fel – írta a választási eredményről a The New York Times című lap elemzője. „A Demokrata Párt ugyan nem kapott meg mindent, amit akart, de megkapta, amire neki és az országnak szüksége van” – írta a lap kolumnistája, utalva arra, hogy nagy áttörés ugyan nem volt, de mégis csak meglett a képviselőházi többség. Frank Bruni kiemelte, hogy a legtöbb körzetben, ahol a republikánusokat leváltották a demokraták, női jelöltek arattak győzelmet. „Vagyis annak az elnöknek, aki oly közönségesen lefitymálta a nőket, és úgy is viselkedett velük, most több női képviselővel kell majd egyezkednie, mint bármely elődjének” – fogalmazott véleménycikkében.

A The Washington Post elemzője A demokraták győztek a képviselőházban, de Trump nyerte meg a választást címmel értekezett a választások eredményeiről. Ed Rogers szerint a választás éjszakája nem hozott tökéletes győzelmet sem a republikánusoknak, sem a demokratáknak. A szerző „fantáziálásnak” minősítette, ha valaki abban bízott, hogy Texasban győzni tud a demokrata szenátorjelölt Beto O’Rourke, vagy Floridában Andrew Gillum és Georgiában Stacey Abrams demokrata kormányzójelöltek.

A demokraták rosszabbul teljesítettek a vártnál – írta Rogers, aki szerint a szavazók nem teljes mértékben utasították el az elnököt és politikáját, vagyis „Amerika jó része támogatja Trumpot”. A The Washington Post elemzője szerint azért nem volt nagyobb arányú a Demokrata Párt előretörése, mert politikusai azt hitték, Trump hiányosságai elegendőnek bizonyulnak a demokrata győzelemhez. A 2018-as eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy ha győzni akarnak 2020-ban, a demokratáknak más tervvel kell előállniuk.

A The Wall Street Journal azt emelte ki, hogy Donald Trump a 2018-as félidős választásokra republikánus lett. Az elmúlt két esztendő intenzív politikai csatározásai következtében „szorosan magához ölelte” a Republikánus Párt elitjét, amelyet elnöki kampányígérete szerint még el akart távolítani Washingtonból. A The Wall Street Journal elemzője emlékeztetett arra, hogy Trump az elmúlt két évben a párt vezető személyiségeivel együttműködve tevékenykedett, és kormányzatában is hagyományos republikánus politikusok kaptak helyet.

A Politico szerint mindenképpen figyelmeztető jelnek kell lennie a Republikánus Párt számára, hogy a középosztálybeliek lakta elővárosokban többnyire a demokrata jelöltek vitték el a pálmát. Történt ez annak ellenére, hogy az elmúlt fél évszázadban ebből a választói rétegből került ki a republikánus szavazók derékhada.