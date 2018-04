Új történelem kezdődik a két Koreában

Kim Dzsongun észak-koreai vezető elkötelezettségét fejezte ki nukleáris programjának felszámolása és a Koreai-félsziget teljes atommentesítése mellett pénteken, a Korea-közi csúcstalálkozót lezáró közös nyilatkozat tanúsága szerint. Kim és Mun Dzsein dél-koreai elnök a nyilatkozat szerint megfogadták, hogy együttes erőfeszítéssel megpróbálják hivatalosan is lezárni az 1950-53-as koreai háborút. A konfliktust ugyanis annak idején nem békekötés, hanem csak fegyverszünet zárta.

A felek ígéretet tettek arra, hogy május 1-jétől kezdve berekesztik az ellenségeskedés minden formáját földön, vízen és levegőben. Ennek szellemében a határra telepített hangosbemondók propagandaadását is megszüntetik.

Mun Dzse In szerint a béke új korszaka köszöntött be a Koreai-félszigeten.

Intézményesülhet a csúcstalálkozó

A két ország közti tárgyalások idővel elvezethetnek a csúcstalálkozó intézményesüléséhez, rendszeressé válásához, illetve közös információs központ létrehozásához, ami később alapja lehet a két fővárosban létrejövő képviseleteknek – közölte Csoma Mózes Korea-kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa az M1 aktuális csatornán.

Kim Dzsongun észak-koreai és Mun Dzse In dél-koreai vezető panmindzsoni találkozója a koreai háború vége, 1953 óta az első alkalom, hogy észak-koreai vezető Dél-Korea területére lépett. Kim Dzsongun várhatóan néhány hét múlva találkozik Donald Trump amerikai elnökkel is.

„Új történelem kezdődik most, a béke korszaka, a történelem kezdőpontjától” – ezt írta Kim Dzsongun a tárgyalások helyszínéül szolgáló Béke Háza vendégkönyvébe.

Magyar idő szerint péntek hajnalban történt meg a demarkációs vonal átlépése, elsőként az észak-koreai vezető lépett be Dél-Korea területére.

Közösen vonultak a Béke Háza felé

Miután Kim Dzsongun átlépett Dél-Koreába, a két vezető visszament az észak-koreai területre. A dél-koreai sajtóhírek szerint – miután átléptek a dél-koreai területre – Mun Dzse In részéről elhangzott egy, az északi területre történő átlépésre vonatkozó kérdés – közölte Csoma Mózes Korea-kutató az M1 aktuális csatornán.

Kim Dzsongun erre reagálva invitálta Észak-Korea területére a dél-koreai vezetőt. „Ilyen típusú, rögtönzött nüanszokból állt ez a találkozó, amelyek talán a bizalomépítés, illetve a tárgyalások emberi szempontjából nagyon jelentősek” – vélekedett a szakértő.

Jelképesnek tekinthető, ahogy a két vezető hagyományos, koreai ruházatba öltözött katonákat követve vonult végig a Béke Háza felé. Ezzel a közös koreai történelmet szimbolizálták, valamint azt, hogy a közös államiságban töltött több mint 2000 év hosszabb idő, mint a külön-külön eltöltött elmúlt 70 év – fogalmazott Csoma Mózes.

Kim Dzsongun elfogadta tárgyalópartnere meghívását

A két vezető tárgyalásainak első fordulója másfél-két órán át tartott, utána újságíróknak nem nyilatkoztak. A dél-koreai elnöki hivatal közleménye szerint Kim Dzsongun elfogadta tárgyalópartnere meghívását Szöulba, tetszőleges időpontra.

Észak-Korea hajlandó az önkéntes moratóriumra

Csoma Mózes szerint már korábban is bebizonyosodott, hogy az észak-koreaiak hajlandóak erre az önkéntes moratóriumra. A szakértő emlékeztetett: 1994-ben, 2000-ben és 2007-ben az észak-koreaiak már írtak alá az erődemonstráció beszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat.

Ezek azért nem voltak hosszú távúak, mert gyorsan távoztak a dokumentumokat aláíró szereplők. 1994-ben, amikor létrejött egy ilyen paktum, pár nappal később Kim Ir Szen észak-koreai vezető meghalt – mondta Csoma Mózes. 2000-ben, amikor létrejött az Egyesült Államokkal egy megállapodás, nem sokkal később változott az amerikai adminisztráció – tette hozzá.

„Jelenleg azonban szerencsés csillagzat alatt állnak a tárgyalások olyan szempontból, hogy minden szereplő mandátumának az elején tart, a Trump-adminisztráció is, Mun Dzse In dél-koreai elnök is, az észak-koreai részről pedig végtelenített mandátumok vannak, valamint, az elődeivel ellentétben, Kim Dzsongun esetében nem szab korlátot a vezető egészségügyi állapota” – fogalmazott a szakértő.

„Van rá lehetőség, van idő, hogy az esetleges megállapodásokat a gyakorlatba is átültessék” – fűzte hozzá.

Legutóbb tíz évvel ezelőtt tartottak csúcstalálkozót a jogilag egymással még mindig hadban álló két Korea vezetői, de még sosem fordult elő a háború óta, hogy phenjani vezető Dél-Korea területére lépett volna.