Újabb hóvihar okoz gondokat az Egyesült Államokban

Újabb hóvihar okoz komoly fennakadásokat az Egyesült Államok keleti partvidékén. Több ezer repülőjáratot töröltek, ezrek rekedtek a repülőtereken. New York állam több településén is szükségállapotot hirdettek, és a Nemzeti Gárdát is készültségbe helyezték – hangzott el az M1 Híradójában.

Hosszan kígyózó sorok várják az érkezőket egy washingtoni repülőtéren. Az elmúlt napokban lehullott hó miatt ugyanis a legtöbb járatot törölték.

Három héten belül ez már a negyedik vihar az Egyesült Államok keleti partvidékén. A sűrű hóesés és az erős szél elsősorban a légi közlekedésben okoz komoly fennakadásokat. A teljes keleti parton több mint ötezer járatot töröltek.

A nagyvárosokban zárva vannak az állami hivatalok és az iskolák.

New York állam kormányzója szükségállapotot hirdetett a városra és a környező településekre. A Nemzeti Gárda mintegy háromszáz tagja pedig készenlétben áll a bajbajutottak megsegítésére.

Az elhúzódó telet az emberek a pénztárcájukon is megérzik. Az előrejelzések szerint a következő napokban is havazásra és erős széllökésekre kell számítani a térségben.