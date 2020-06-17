Інформація про результати акредитації «Початкова освіта» магістерського рівня

Протягом 16-18 січня 2020 року, згідно наказу № 378-Е від 06.12.2019 р. Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ проходила виїзна акредитаційна експертиза спеціальності 013 «Початкова освіта» за другим рівнем вищої освіти.

Позитивний звіт експертів було підтверджено експертним висновком ГЕР (галузевої експертної ради) з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». ГЕР рекомендувала НАЗЯВО надати спеціальності «Початкова освіта» магістерського рівня в Закарпатському угорському інституті ім.Ф. Ракоці ІІ умовну (відкладену) акредитацію терміном на 1 рік.

Експертний висновок ГЕР було винесено на порядок денний засідання НАЗЯВО 3-го березня 2020 року. Однак, усупереч вимогам пунктів 1-3 розділу ІІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджені наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977), на засіданні НАЗЯВО висновок ГЕР не було розглянуто згідно встановленої процедури. Натомість Головуючий на засіданні, яку транслювали онлайн, поставив на голосування рішення про проведення повторної експертизи спеціальності «Початкова освіта» магістерського рівня в ЗУІ через наявність листа Служби безпеки України, в якому, нібито, міститься інформація щодо «невідповідності вимогам законодавства особи ректора ЗУІ та інших інституційних порушень». Обґрунтовані зауваження членів НАЗЯВО щодо відсутності повноважень у СБУ в сфері акредитації освітніх програм не було оприлюднено.

На початку травня НАЗЯВО направило лист інституту, додатком якого був лист СБУ, та запропонувало надати відповіді на всі висунуті претензії та зауваження (додаток 1, додаток 2, додаток 3).

Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, втрутився у фахову процедеру, яка не є його компетенцією, звинуватив заклад вищої освіти на основі анонімних публікацій у ЗМІ сумнівної репутації.

Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ у письмовій формі належним чином аргументовано, з наданням необхідних підтверджуючих документів та зазначенням посилань на доведення своєї позиції, відповів на всі висловлені СБУ претензії і зауваження. (додаток 4, додаток 5, додаток 6, додаток 7, додаток 8, додаток 9, додаток 10, додаток 11.)

У результаті, на засіданні НАЗЯВО 26 травня 2020 року було прийнято рішення про надання спеціальності «Початкова освіта» магістерського рівня в Закарпатському угорському інституті ім.Ф.Ракоці ІІ умовної (відкладеної) акредитації терміном на 1 рік (пункт 10 додатку до протоколу засідання НАЗЯВО від 26.05.2020 № 9(26)).

Ректорат Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ