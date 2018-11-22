Балога розкритикував міністра МЗС Угорщини

Народний депутат розкритикував останню заяву міністра МЗС Угорщини про те, що Київ поки ніяк не відреагував на пропозиції Будапешта щодо захисту угорської меншини на Закарпатті.

– Якщо Сійярто боїться асиміляції угорців Закарпаття – хай заборонить їм створювати сім’ї з українцями, росіянами, євреями. Якщо хвилюється про зміну етнічного складу краю, то можу запевнити, що ми з радістю приймемо людей з Угорщини, поселимо в Берегові і надамо громадянство України. Нашій економіці катастрофічно бракує робочих рук, – заявив Віктор Балога. – Але офіційний Будапешт повинен знати правду. Наявність в місцях компактного проживання угорців вільного житла у великій кількості, все одно призведе до переселення як закарпатців, так і людей з інших регіонів. І ніхто в своїй країні не збирається питати кого-небудь, що нам робити.

– Відносно мови. Якщо угорці не хочуть вивчати державну мову країни, в якій живуть – це їхнє право. Але вони повинні розуміти, що в такому випадку на керівні посади в державному, чи корпоративному секторі зможуть претендувати лише представники тих національностей, які захочуть знати українську. А угорцям нічого не залишиться, як займати робочі місця низької кваліфікації, де знання мови не обов’язкове, – додав політик. – Якщо саме такої долі Сійярто бажає своїм співвітчизникам, то можу лише посвівчувати угорцям. Їхні брати з Будапешту свідомо заганяють їх в гетто, будуючи на цьому власну політичну кар’єру.