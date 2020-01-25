Чи можуть закрити Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ? – дає відповідь Ільдіко Орос

Раніше повідомляли про підвищену можливість закриття вищих навчальних закладів України. Портал новин Depo.ua згадав Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ у списку ВНЗ, які можуть закрити. У зв’язку з цієї новиною, ректор інституту Ільдіко Орос поділилася з нами своїми думками щодо цього.

Ректор інституту розповіла, що ступінь бакалаврату (рівень бакалавра BA/ BSc) акредитовано на наступних спеціальностях : спеціальності хімія та туризм до 2024-го року, спеціальність початкова освіта до 2026-го року, спеціальності дошкільна освіта, математика, історія та географія до 2028-го року, спеціальності біологія, угорська, українська та англійська філології до 2029-го року. На рівні магістра акредитовано такі спеціальності: українська та угорська філології, біологія, історія та археологія до 2024-го року. Список акредитованих спеціальностей доступний на сайті інституту. Акредитація спеціальностей обліку та оподаткування та початкової освіти триває.

Перший був оцінений акредитаційною комісією на чотири, а навчальна інфраструктурна база на п’ять. Ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ сподівається, що спеціальність початкова освіта пройде акредитацію, адже так вони можуть забезпечити те, щоб в угорськомовних закладах було достатньо вчителів. Жоден з вищих навчальних закладів України, окрім ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, не забезпечує навчання для вчителів перших молодших класів в угорськомовних закладах. Хоча мовний закон передбачає, що навчання у початкових класах (1-4) може проводитися на угорській мові. Ми добре бачимо те, що і надалі буде потреба угорськомовних вчителів, адже у нашій області і так є проблема у зв’язку з малою кількістю вчителів.

Для того, щоб подолати проблему дефіциту вчителів була висунута ідея, що також потрібно готувати вчителів так як це роблять у початкових класах словацької школи в м. Ужгород. Тож на тлі цього, ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ сподівається, що спеціальність початкова освіта отримає позитивну оцінку від акредитаційної комісії. Якщо не вдасться акредитувати цю спеціальність, то Україна не зможе забезпечити угорськомовних педагогів для початкових класів. Отримання диплому у новоствореному закладі зайняло б не менше п’яти років. У ректора інституту виникає питання: «Хто буде викладати в угорськомовних початкових класах, якщо працювати у ції сфері можуть лише кваліфіковані люди?». У 2019-му році ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ посів 188 місце з 479 вищих навчальних закладів Україниу списку рейтингу успішності, а Закарпатська академія мистецтв – зайняла 195 місце. Однак у статті не згадується про те, що вищезгадана Закарпатська академія мистецтв отримала найгіршу оцінку (195 місце). Щодо закриття інституту, то комісії в першу чергу слід розглядати інші заклади, а не інститут.

Ректор інституту звернула увагу на суперечність у тому, що, хоча портал новин Depo.ua вважав дані Державної інспекції навчальних закладів авторитетними, згідно з новими нормативними актами цю роль вже виконуватиме нове відомство, відповідальне за забезпечення якості. Оскільки нещодавно створена установа не так давно розпочала свою діяльність, вона ще не змогла сформувати об’єктивну оцінку про ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

У статті порталу новин помітно, що у них є інформація про інститут, про яку не знає навіть керівництво навчального закладу. Це можна пояснити наступним чином: перше припущення таке, що ця стаття неправдива, або друге припущення, що портал новин має таку інсайдерську інформацію, яка передбачає тісні зв’язки зі Службою безпеки України (СБУ). Однак можемо заявити відразу, що проти інституту СБУ не веде ніяких офіційних впроваджень.

За словами ректора інституту, ці звинувачення добре вписуються у кампанію обвинувачень, яка спрямована на підрив престижу інституту. Функціонування установи завжди трактується як поточне питання політики. Перед нами наступне: ухвалили закон про державну освіту, який неодноразово критикував інститут на міжнародних форумах, і він не повинен залишатися поза наукою та законом – підкреслила ректор.

Ільдіко Орос розповіла нашому порталу наступне: «В Україні почалася вступна кампанія, мабуть, у такий спосіб вони намагаються змусити засумніватися абітурєнтів, щодо вибору нашого інституту. Керівництво інституту звертається до порталу новин у письмовій формі, щоб вони обґрунтували свої висновки, а також хай їхні юристи розглянуть, що вони можут вжити задля захисту своїх інтересів.»

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma