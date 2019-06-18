Legfrissebb híreink
Kezdőlap » новини » Діти закарпатських прикордонників поїдуть в Угорщину на відпочинок
Illusztráció Fotó: napervillemagazine.com

Діти закарпатських прикордонників поїдуть в Угорщину на відпочинок

Szerkesztő: Tóth Tünde новини 2019.06.18. 0 5 megtekintés

Дітей прикордонників Чопського та Мукачівського загонів гостинно запросили угорські колеги на відпочинок у спеціальний дитячий табір у м. Ніредьгаза.

Традиційно малеча братиме участь у програмі “Міжнародна організація з безпеки дорожнього руху”. Як і минулого року, з ініціативи Головного управління Поліції Угорщини, діти матимуть своєрідний тренінг зі знання правил поводження на дорозі. Також у програмі відпочинку є всілякі цікаві заняття, ігри, конкурси, відвідання аква- та зоопарку, одним словом те, про що мріє кожна дитина під час літніх канікул. А спілкування з однолітками з сусідніх країн буде не лише цікавим досвідом для дітей, а можливо сприятиме майбутньому зміцненню дружніх відносин України з сусідніми державами, – йдеться у повідомленні прес-служби Чопського прикордонного загону.

Forrás: pmg.ua

Szólj hozzá!

Minden jog fenntartva! © 2011-2019 - Kárpátalja.ma - A tárhelyet a Websupport támogatja immár 5 éve.
Read previous post:
Nagy értékű orvosi és gyógyászati eszközöket adott át a Katolikus Karitász Visken

Több mint 10 millió forint értékben adományozott EKG-készülékeket, vérnyomás- és vércukormérőket, gyógyszereket, kerekesszékeket, rollátorokat és más eszközöket a Katolikus Karitász...

Close