Діти закарпатських прикордонників поїдуть в Угорщину на відпочинок

Дітей прикордонників Чопського та Мукачівського загонів гостинно запросили угорські колеги на відпочинок у спеціальний дитячий табір у м. Ніредьгаза.

Традиційно малеча братиме участь у програмі “Міжнародна організація з безпеки дорожнього руху”. Як і минулого року, з ініціативи Головного управління Поліції Угорщини, діти матимуть своєрідний тренінг зі знання правил поводження на дорозі. Також у програмі відпочинку є всілякі цікаві заняття, ігри, конкурси, відвідання аква- та зоопарку, одним словом те, про що мріє кожна дитина під час літніх канікул. А спілкування з однолітками з сусідніх країн буде не лише цікавим досвідом для дітей, а можливо сприятиме майбутньому зміцненню дружніх відносин України з сусідніми державами, – йдеться у повідомленні прес-служби Чопського прикордонного загону.