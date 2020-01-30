День угорської культури в Берегові

Громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» 23 січня відзначила День угорської культури в атріумі Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.



Захід відкрила ректор інституту Ільдіко Орос. «22 січня – день створення угорського гімну. Ми можемо пишатися тим, що наш гімн включений до церковних пісень, як національна молитва. У поезії Ференца Келчеї ми молимося до Бога, щоб він зберіг наш народ. Після падіння комуністичного режиму Угорщини цей день був оголошений днем угорської культури. Пишаймося цим знаковим днем, пишаймося тим, що у нас є цей гімн», – підкреслила інституту Ільдіко Орос.

Після цього пролунав гімн Угорщини.

Генеральний консул Угорщини в Берегові, Матяш Сіладі привітав присутніх. «Покладення віршів на музику дає змогу краще пізнати світ літератури. У 2019 році гурт «Kaláka» побував на Закарпатті, створивши чудовий настрій своєю музикою. Те саме можу сказати і про прекрасний гурт «Kávészünet», – наголосив Генеральний консул.

Після привітань розпочався концерт, яким ГО «Про Культура Субкарпатіка розпочала сезон культурних заходів 2020 року. Гурт підготував твори відомих поетів-класиків та сучасників, а також представив власні твори із сучасним динамічним звучанням. Вони виконували пісні зі свого останнього альбому.

Програма була завдяки підримки Державного секретаріату Угорщини та ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

Zsoldi Tímea

Kárpátalja.ma