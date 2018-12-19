День відкритих дверей у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ

10 січня 2019 року у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ відбудеться день відкритих дверей. Чекаємо абітурієнтів та їхніх батьків о 9:00 годині (за середньоєвропейським часом) за адресою м. Берегово, пл. Кошута, 6. Майбутні абітурієнти зможуть отримати інформацію про правила прийому до закладу вищої освіти «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» у 2019 році, поспілкуватися з викладачами, ознайомитись з умовами навчання.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ