До Закарпатського угорського інституту завітав Андрій Любка

28-го листопада до ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ-го у рамках програми “Дні Закарпатської угорської літератури” завітав відомий закарпатський письменник, перекладач Андрій Любка.

Письменник народився у м. Виноградів. З 2004-го року його вірші почали публікувати. Вірші та переклади Любки друкувалися у журналах «Київська Русь», «ШО», «Всесвіт», «Потяг-76», «Post-Поступ», альманахах «Джинсове покоління», «Карпатська саламандра», «Корзо», «Кур’єр Кривбасу» тощо. Він є лауреатом численних премій.

Відомого письменника на зустрічі привітала Єлизавета Барань, викладач кафедри української мови та літератури. Модератором заходу була Вайнраух Естер, студентка ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

На початку заходу Андрій Любка представив три свої книги: «Карбід», «Кілер» та збірку оповідань «Саудаде». Ці книги викликали неабияку зацікавленість серед студентів-філологів. Під час бесіди письменник розповідав про деякі факти зі свого життя, про творчу діяльність та поділився деякими порадами щодо перекладу творів. Письменник радив майбутнім перекладачам читати більше книг тією мовою з якої вони перекладають.

Протягом літературного вечору автор завчитав деякі оповідання зі своєї збірки «Саудаде». Після офіційної частини Андрій Любка відповідав на численні питання слухачів.

З хорошим настроєм та усмішками на обличчях закінчився літературний вечір. Письменник був приємно здивований зацікавленістю слухачів та зауважив про важливість співпраці угорських та українських письменників на Закарпатті.

Kárpátalja.ma