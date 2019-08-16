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ДобоФест і концерт угорської рок-зірки на Ужгородщині

Szerkesztő: Jackánics László новини 2019.08.16. 0 15 megtekintés

ГО «Про Культура Субкарпатіка» вже вшосте організовує свято на честь вшанування пам’яті Іштвана Добо . Цьогоріч ДобоФест триватиме два дня й проводитиметься 7-8-го вересня в селі Часлівці та селищі Середнє.

Відзначатиметься свято саме на Ужгородщині, адже один із найбільних героїв угорської історії, Іштван Добо родом із Середнього. Його історична особа слугує прикладом для угорців в та за межами Угорщини.

В кольоритній програмі свята народна музика й танці, ремісницькі майстер-класи, дегустація вин і найкращі страви кухні нашого краю. Кульмінацією фестивалю буде виступ угорської рок-зірки Керестеш Ільдіко, який буде завершальним акордом першого дня заходу й відбудеться ввечері 7-го вересня в селі Часлівці.

Фестиваль розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Вхід вільний!

Співорганізатори свята Часлівецька сільська рада та Середнянська селищна рада.

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