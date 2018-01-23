Драматичний фільм про життя після війни презентували у Берегові

Вчора, 22 січня, в Берегові відбувся довгоочікуваний показ фільму «Байстрюк диявола» приуроченого до святкування Дня угорської культури. Фільм відзнятий на кіностудії «Mafilm» на основі книги закарпатського угорського письменника Золтана Мігая Надя, а ролі в ньому зіграли закарпатські актори.

Стрічка розповідає про трагічні події на території Закарпаття після Другої світової війни. В той час чоловіче населення примусово забирали на так звані «маленькі роботи», які мали тривати усього три дні. Насправді людей змушували тяжко працювати роками, багато з них так і не повернулося до власних родин.

На закарпатській прем’єрі можна було побачити чимало високопосадовців як Закарпаття, так і Угорщини. Зокрема, Іштвана Грежо, Уповноваженого уряду Угорщини, Атіллу Петергазі, депутата угорського парламенту, Ласло Куті, ведучого консула Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород.

Відкрив захід Василь Брензович, голова ГО «ТУКЗ-КМКС» та народний депутат України. Він розповів про витоки започаткування Дня угорської культури, а саме створення Ференцом Колчеї гімну Угорщини: «Цей видатний угорський поет хоч і жив далеко від світових культурних центрів був впевнений в тому, що написав шедевр, який гідний бути національним гімном Угорщини. Відтоді, офіційно з 1848 року, і до тепер, для всіх угорців основоположною об’єднуючою силою є гімн, і я впевнений, що на світі нема угорця, який би не знав його слів».

Василь Брензович наголосив, що для націй, особливо якщо вони розділені найважливішим, крім мови, є культура. Тому такий вечір є символічним, адже зображені у фільмі події показують найбільшу трагедію закарпатських угорців. Попри те, кінострічка символізує незламність народу – незважаючи на складні обставини на Закарпатті збереглася угорська культура, що дає надію на світле майбутнє, її розквіт та розвиток.

Варто додати, що стрічку знімали за підтримки Комісії збереження пам’яті жертв ГУЛАГу, а перегляд фільму організувало Товариство угорської культури Закарпаття.

Режисер Дежо Жігмонд зауважив, що робота над цим фільмом тривала півтора року: «Ми мали зробити так, щоб від екранізації історія не втратила напруженості та достовірності. Тому ми зняли й елементи, які не були в книзі, дитячі мрії головної героїні, завдяки яким всі ще більше розуміють – доля жінки немає бути такою».

Головна героїня акторка Закарпатського угорського драматичного театру Вікторія Торпої, яка зіграла Естер Товт розповіла, що це не перша її зустріч з «Байстрюк диявола», адже декілька років тому вона брала участь в постановці монодрами.

«Це сумна історія про життя після закінчення війни, в яких умовах були змушені виживати люди – їхніх близьких забирали на примусові каторжні роботи. Кінострічка показує долю простої сільської дівчини, яку зґвалтували радянські солдати, а односільчани відвернулися. В неї померло обоє братів, батько дивом повернувся та ще й під серцем вона носила «байстрюка диявола» – це була складна роль», – наголосила акторка.

Після перегляду стрічки весь зал аплодував стоячи, оплески не стихали декілька хвилин і зрозуміло чому – майстерна гра акторського складу дала відчути присутнім увесь смуток та відчай тих непростих часів.

Вікторія Копинець