Граф Міклош Берчені влаштував веселощі в Ужгородському замку

23-го вересня Громадська організація «Pro Cultura Subcarpathica» (PCS) вдруге організувала фестиваль в честь пам’яті колишнього губернатора комітату Унг, витязя, графа Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі.



В обласному центрі вже зранку з’явились святкові карети із панянками у вбранні ХІХ.століття, які оголошували про наближення свята. Невдовзі з’явилася і графська пара: в образі Міклоша Берчені виступав берегівський актор Аттіла Ференці, а його дружину глядачі обрали в переддень свята, на Балу Берчені, який був організований Ужгородським угорським генконсульством та ГО «PCS».



Після обіду вхід до Ужгородського замку був вільним для всіх відвідувачів. Гості фестивалю мали змогу взяти участь у безкоштовних ремісницьких заняттях, скористатися послугами вдалих перукарів та майстрів по аквагриму. Паралельно з цим на сцені один за одним виступали народні колективи. Першими до глядачів вийшов ужгородський ансамбль народних танців «Csüllő», а потім такі відомі закарпатські колективи, як «Kincső» із с. Малі Геївці, фольклорний ансамбль «Словенка» та жіночий колектив народних пісень «Румени» с.Середнє, мукачівські «Руснаки». Завершальним акордом музичної програми став виступ народного колективу «Sodró».



Найяскравішим моментом фестивалю став вечірній концерт гурту «Balkan Fanatik». Угорський поп-гурт швидко створив хорошу атмосферу, відтак глядачі разом з ними співали добре відомі пісні. Захід завершився захоплюючим вогняним шоу ужгородського «Fire Life».



ІІ БерченіФест відбувся за підтримки Угорського Уряду, та співорганізації Ужгородського угорського Генконсульства, за сприяння Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ та Етнографічної організації с. Шаланки.

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