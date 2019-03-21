Клімкін знову виступив за подвійне громадянство

На думку Міністра закордонних справ Павло Клімкіна українській діаспорі потрібне подвійне громадянство.

Клімкін зазначив, що «послідовно виступає» за надання подвійного громадянства людям, які вимушені залишати Україну, щоби працювати за кордоном. Він вважає, що це не є катастрофа, а лише виклик для України.

Про це пише Громадське з посиланням на інтерв’ю «Радіо Культура».

«Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії. Звичайно, ми маємо до цього йти. Ми втрачаємо тисячі і тисячі українців, які могли б працювати тут, і не тільки в державних органах чи якійсь бюрократії, чи бізнесі, але й також створювати сучасну українську культуру», — сказав міністр.

— Я буду і надалі давати поштовх цій дискусії. Я вважаю, що вона потрібна — так, як і потрібно подвійне громадянство, — казав тоді клімкін.

Міністр зазначав, що подвійне громадянство може бути лише за певних чітких умов. Наприклад не можна давати друге громадянство військовим, або тим, хто займає певні посади.