Кому вірити?

Немає консенсусу серед українських веб-порталів, що торкаються теми подвійного громадянства. На сторінці mukachevo.net 2 серпня було опубліковано статтю, в заголовку якої згадувалося про понад 120 тисяч громадян України, що володіють і громадянством Угорщини, а zakarpattya.net.ua в той же час згадує аж 300 тисяч осіб з подвійним громадянством. Обидва джерела посилаються на заяву головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, який в ефірі радіо НВ говорив про збір даних про чисельність осіб з подвійним громадянством.

– Населення Закарпатської області перевищує 1,2 мільйона осіб, 10 відсотків з них угорці, тобто в області проживає понад 120 тисяч угорців. Чисельність осіб з угорським громадянством значно перевищує цей показник, за нашими даними їх число може становити 300 тисяч – заявив головний військовий прокурор за інформацією порталу zakarpattya.net.ua.

А в заголовку статті на mukachevo.net написано, що «понад 120 тисяч жителів Закарпаття мають угорські паспорти», а отже і громадянство Угорщини, а число в 300 тисяч згадується лише в самому тексті статті.

То кому слід вірити?

Звісно, за законами математики понад 120 тисяч може означати навіть і 300 тисяч, але збір статистичних даних та засновані на цих даних політичні заяви вимагають більш точних показників. Можливо також, що за цим стоїть загальна неясність щодо даної теми. Або ж обачність з боку порталу mukachevo.net при подачі інформації. Ми можемо лише здогадуватися, адже сам Матіос також не назвав точного числа, мовляв, таким чином він би розкрив засоби та спосіб збору даних. Він додав лише те, що під час збору даних особлива увага приділяється особам, що мають доступ до державних таємниць та/або займають державні посади.

Не можна не прокоментувати і коментарі читачів під цими дописами в інтернеті. Фактично всі україномовні коментарі сформульовані на підтримку подвійного громадянства, дехто вбачає в заяві головного військового прокурора піар-трюк. Дехто навіть відкрито висловлює свою згоду з тими громадянами, що користуються можливістю отримання подвійного громадянства та не розуміє чому таке обурення викликають саме особи з громадянством Угорщини, адже в Україні є також чимало громадян Польщі, Румунії, Словаччини, Росії та Ізраїлю.

Мабуть, найвлучніше висловився читач, що порівняв батьківщину з батьками. Справжньою матір’ю є не та жінка, що народила дитину та залишила її на призволяще, а та, що дбає про цю дитину. Він пише, що за статистикою останніх років Україна веде соціально-економічний геноцид проти своїх гормадян. У державі, населення якої в 1991 році складало 52 мільйони, за три десятиліття залишилося 31-32 мільйони жителів, а за прогнозами, до 2050 року чисельність населення впаде до 25 мільйонів. Керівництву держави слід змінити цю ситуацію, тоді не буде причин побоюватись того, що громадяни одним оком «заглядають» до інших країн.

Kárpátalja.ma