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Консула Угорщини в Берегові оголосили персоною нон грата

Szerkesztő: Kocsis Julianna новини 2018.10.04. 0 29 megtekintés

Міністерство закордонних справ оголосило консула Угорщини у Берегове персоною нон грата.

Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

Консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон-грата. Про це було поінформовано сьогодні посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеню. Йому було вручено ноту з інформацією про те, що, відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, у зв’язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи, консул консульства Угорщини в місті Берегове має залишити територію України впродовж наступних 72 годин. У МЗС розраховують, що угорська сторона надалі утримуватиметься від будь-яких недружніх кроків стосовно України, а її посадові особи – від порушень українського законодавства. Також у МЗС зауважили, що розглядають громадян України угорського походження як єднальний фактор у відносинах між двома державами, і закликають до цього ж угорських партнерів.

Forrás: politika.ko.net.ua

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