«Маленький робот» – меморіальний захід в честь пам’яті жертв сталінських репресій

19-го листопада в м. Берегові відбувся захід, який влаштували в честь пам’яті жертв сталінських репресій 1944-45-их років. Вшановування пам’яті загиблих розпочалося в Берегівській реформаторській церкві.

Захід розпочався з богослужіння під час якого священники наголошували про важливість молитви за душі загиблих, адже їм не була віддана честь і у свій час вони не були гідно поховані.

– Історія залишила невиліковні сліди у серці угорців Закарпаття, та незважаючи на це нам все ще треба вірити в Бога, адже угорський народ ще живе, тут, в підніжжі Карпат – проголошували богослужителі.

Опісля Генеральний консул Консульства Угорщини в Берегові привітав присутніх та висловив свої співчуття.

– “Це була найбільша трагедія в історії угорців Закарпаття, яка означала смерть десятків тисяч угорських чоловіків. Безліч жінок та дітей, які залишилися без чоловіків і батьків продовжували своє життя в безпорадності та горі. Триденна робота обернулася в катування, страждання, приниження й загибель. А ті, хто вижили, отримали душевні рани, які не підлягають лікуванню”, – підкреслив Генеральний консул.

Після цього присутні по-одному зачитали імена берегівчан, які загинули в сталінських лагерях.

Опісля присутні, зі свічками в руках, пройшлися містом й поклали вінки перед меморіальними дошками в церкві, перед ЗОШ №5 та біля обеліску на площі Сінній.

Захід був організований ГО «Про Культура Субкарпатика» за підтримки Історичного та Суспільнознавчої кафедри Закарпатського Угорського Інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, історичних церков та мерії міста Берегово.

Koncz Krisztián

Kárpátalja.ma