Ми є наше минуле – ІІІ Берчені Фест в Ужгороді

Фестиваль, організований на честь графа Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі, був проведений 22-го вересня на території Ужгородського замку.

У другій половині дня по місту курсувала карета з графом та його дружиною, які повідомляли людей, що в замку готуються до свята.

На території фестивалю гості могли оглянути автентичний одяг та зброю часів графства Берчені та взяти участь у безкоштовних ремісничних заняттях. Для всіх охочих проводилися майстер-класи з кераміки, виготовлення автентичних ювелірних виробів, масок, фарбування обличчя, плетіння волосся тощо.

Перед офіційним відкриттям відбулася хода Міклоша Берчені й Крістіни Чакі з їхнім супроводом, яких представляли актор Аттіла Ференці та обрана на організованому ужгородським генконсульством балі Ката Нірі-Іванчік.

— «Сьогодні ми віддаємо честь графу, який воював за свободу, будучи одним із найвідданніших людей Ференца Ракоці. Він жив не матеріальними благами, його вела якась вища ціль. Берчені жертвував багато чим заради свого народу, який і тоді був колоритним, адже включав у собі різні національності, які на той час проживали на цій території. Були тут і словаки, і угорці, і русини. Граф та його дружина були одними з найосвіченіших людей тих часів. Вони слугують хорошим прикладом для нас», – підкреслила в своєму вітальному слові Ільдіка Орос, голова ГО «Про Культура Субкарпатіка».

Від імені патроната свята Йожефа Бочкої, заступника держсекретаря міністерства фінансів Угорщини, привітав присутніх Генеральний консул Ужгордського Генерального Угорського Консульства, Йожеф Бугайла. Опісля керівник Спілки Шаланківських Хранителей Традицій, Борнобаш Кейс проводив показ одягу й зброї. Пізніше на сцені виступали закарпатські народні ансамблі («Kincső», «Eszterlánc», «Rózsa», «Csalogány», «Orchidea», «Pergettyű» та «Csüllő»)

Після спільних танців, для яких музичний супровід забезпечували гурти «Sodró» та «Csipkés», завершив свято виступ угорського інді-гурту «Bagossy Brothers Company». Музичний колектив приїхав на Закарпаття вперше, але вже зібрав чимало прихильників, адже зустрічали їх блязько тисячі глядачів. Насамкінець гості свята насолоджувалися феєричним фаєр-шоу ужгородського колективу «FireLife».

Fotó: Fülöp László





Співорганізаторами й спонсорами ІІІ БерченіФест були: уряд Угорщини, Фонд ім. Габора Бетлена, Закарпатський Угорський Інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Благодійний Фонд «Геніус», Ужгородське Генеральне Угорське Консульство та Закарпатський Обласний Краєзнавчий Музей ім. Тіводара Легоцького.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma