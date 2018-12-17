Москаль: «Антиугорські борди на Закарпатті замовляли і встановлювали лідери «ЄЦу»

Стали відомі подробиці у справі провокаційних антиугорських бордів із зображеннями лідерів «Товариства угорської культури Закарпаття» та надписом «Зупинимо сепаратистів». Борди були нелегально наклеєні в чотирьох районах Закарпаття у ніч на 20 жовтня цього року.

– Макети бордів розроблялися в Мукачеві в одному з рекламних агентств, яке очолює 31-річна мешканка міста Рената М., – заявляє Геннадій Москаль. – Власниця агентства побоялася друкувати цю провокацію в самому Мукачеві, тому замовила виготовлення бордів на поліграфічному підприємстві в Ужгороді. Вона відправила макети виконавцю електронною поштою через файлообмінник і розрахувалася за друк електронним платежем на карту «Приватбанку». Ці докази задокументовані слідчим шляхом.

А тепер головне – рекламне агентство, яке очолює Рената М., багато років тісно співпрацює з партією «Єдиний центр», воно друкувало зовнішню рекламу кандидатів цієї партії на парламентських виборах 2012 і 2014 років, а також на місцевих виборах 2015 року. Ми вже з’ясували, що саме це агентство під час виборчої кампанії в жовтні 2015 року надрукувало фейкові звернення від мого імені, яке розповсюджували в конвертах із логотипом «Блоку Петра Порошенка» та зворотною адресою облдержадміністрації по всій області. У ніч на 25 жовтня 2015 року, за кілька годин до голосування, були затримані охоронці супермаркету Балог «Барва», котрі розносили цю «агітпродукцію» по Мукачеву.

І це ще не все. Минулого місяця це ж агентство друкувало й інші антиугорські борди – із зображеннями мене та депутата обласної ради від «ТУКЗ» Ілдіко Орос на фоні угорського тотемного птаха турула й надписом «Подолаємо фашизм разом». Один із цих бордів був наклеєний у ніч на 22 листопада в Іршавському районі. Під час обшуку в рекламному агентстві знайшли чернетку із зображенням борду й кількома варіантами надпису до нього. Кінцевий варіант – «Подолаємо фашизм разом» – був позначений олівцем. Крім того, в ході обшуку виявили платіжний документ за роботу з підписом нардепа Івана Балоги, а на комп’ютері власниці агентства ще кілька макетів бордів – як із моїм зображенням, так і антиугорського змісту, які мали бути запущені в роботу найближчим часом.

Те, що сімейне фінансово-політчине утворення Балог «Єдиний центр» займається відвертими провокаціями, відомо всім, хто цікавиться політикою на Закарпатті. Дивно інше – що зараз ця маргінальна партія взялася розпалювати на Закарпатті міжнаціональну ворожнечу й діє в унісон із російськими спецслужбами. А нардеп від мажоритарного округу № 73, значна частина електорату якого становлять етнічні угорці, замовляє й розклеює на Закарпатті антиугорські борди. Я впевнений, що оцінку його діям (як і його партії) дадуть виборці. А власниця рекламного агентства відповість за статтею 161 кримінального кодексу – «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії».