Мовні курси в Навчально-консультаційному центрі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

У Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці II розпочинається набір бажаючих вивчати іноземні мови на початковому та середньому рівнях. Мовами для вивчення є:

Англійська

Німецька

Російська

Навчання почнеться лише в тому випадку, якщо склад групи становaтиме 12 осіб. Записуватися на мовні курси можна вже з 12- го серпня до 16-го вересня 2019 р. з 9.00 – по 17.00 к.ч. у Навчально-консультаційному центрі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ(аудиторія№ 108).

Заняття проходитимуть по суботам, починаючи з 5- го жовтня 2019 року, з 9.00 – по 13.00 к.ч.

Отримати додаткову інформацію Ви можете у Навчально-консультаційному центрі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

До заповненого бланку-заявки необхідно прикріпити копію паспорта.

Контакти:

Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 90202 Берегово, площа Кошута, 6.

Тел..: 4-29-68 (внутрішній номер – 149)

E-mail: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com