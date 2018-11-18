Мовні курси з угорської мови!

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. запрошує всіх бажаючих вивчати угорську мову.
Під час вивчення будь-якої іноземної мови дуже важливо потрапити до досвідченого педагога, спеціаліста, який правильно навчить вимовляти звуки і пояснить основи граматики.
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II. надає можливість всім бажаючим навчатись у компетентних вчителів, носіїв мови, які ознайомлять Вас з угорською мовою і навчать мови на початковому та середньому рівнях.
Реєстрація проходитиме виключно в онлайн формі (goo.gl/forms/8FUvLkQ6gJbYK8I92 ) з 15 листопада до 15 грудня 2018 р.
Курси розпочнуться з січня 2019 р.
Заняття проходитимуть по суботам.
Отримати додаткову інформацію Ви зможете у Навчально-консультаційному центрі ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ. (кабінет 108);
90202 Берегово, площа Кошута, 6
тел.: 2-34-62 (внутрішній номер – 149)
електронна пошта: felnottkepzesikozpont2017@gmail.comForrás: kmf.uz.ua