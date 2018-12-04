Одне око сміється, а друге плаче: полегшення для випускників по-українськи

Протягом десяти років Кабінет Міністрів України остаточно прийняв постанову про зовнішні незалежні іспити (ЗНО) для окремої оцінки студентів, які належать до громад національних меншин.

З наступного навчального року для випускників враховуватимуть, якою мовою вони закінчували середню школу. Попри те, що це можна оцінити як позитивний крок, не можна також сказати, що з національними меншинами поводяться в білих рукавичках: в назві та тексті рішення їх прирівняли до учнів з особливими освітніми потребами.

Особливі освітні потреби встановлює спеціальна комісія.

До цієї категорії відносяться діти з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату; хворобами нервової системи; затримкою психічного розвитку, інтелектуальними порушеннями, складними порушеннями мовлення.

Отже, українські законодавці продовжують свою деградаційну риторику, та встановлюють навчання мовою національної меншини, як свого роду розумову відсталість.

Постанову від 14 листопада 2018 року № 952 можемо прочитати нижче:

Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами

Відповідно до частини восьмої статті 19 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що до категорії осіб з особливими освітніми потребами, які потребують розумного пристосування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, належать, зокрема:

особи, які здобувають (здобували) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов;

особи, які здобувають (здобували) повну загальну середню освіту мовою корінних народів.

Прем’єр-міністр України В.Гройсман.

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