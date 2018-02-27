Офіційний Будапешт висловився щодо підпалу офісу «KMKSZ»

Посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв’язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів сьогодні зранку телеканалу «М1».

Міністр повідомив, що обговорив інцидент із одним із лідерів угорців Закарпаття Ласло Брензовичем. Він також викликав на розмову в МЗС українського посла в Будапешті Любов Непоп.

За словами Сійярто, в Україні відбувається процес “зростання екстремістських ідей”.

“Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття”, – сказав Сійярто.

Сійярто наголосив, якщо Україна серйозно ставиться до своїх намірів приєднатися до ЄС та НАТО, вона “повинна вміти контролювати екстремістів”.

Угорський міністр також повідомив, що у вівторок зустрічається із верховним комісаром ОБСЄ з прав людини. Сійярто вкотре заявив, що спостережній місії ОБСЄ слід працювати не тільки на Сході України, але й на Закарпатті.

Нагадаємо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.