Оголошення

Закарпатський угорський Інститут ім. Ференца Ракоці II, оголошує конкурс на посаду тренера з гандболу та з волейболу (по договору).

Умови конкурсу:

– Освіта спеціальна, вища;

– Стаж тренерської роботи з гандболу не менше 5 років.

До заяви необхідно додати:

– Автобіографію;

– Ксерокопії дипломів/ сертифікатів;

– Мотиваційний лист.

Кінцевий термін подачі заяв 10 жовтня 2019 року до відділу кадрів Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ у робочий час за адресою м. Берегово, пл. Кошута, 6.