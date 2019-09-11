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Оголошення

Szerkesztő: Gál Adél новини 2019.09.11. 0 10 megtekintés

Закарпатський угорський Інститут ім. Ференца Ракоці II, оголошує конкурс на посаду тренера з гандболу та з волейболу (по договору).

Умови конкурсу:
– Освіта спеціальна, вища;
– Стаж тренерської роботи з гандболу не менше 5 років.

До заяви необхідно додати:
– Автобіографію;
– Ксерокопії дипломів/ сертифікатів;
– Мотиваційний лист.

Кінцевий термін подачі заяв 10 жовтня 2019 року до відділу кадрів Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ у робочий час за адресою м. Берегово, пл. Кошута, 6.

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