Оголошення

Закарпатський угорський Інститут ім. Ференца Ракоці II, оголошує конкурс на посаду тренера з гандболу та з волейболу (по договору).
Умови конкурсу:
– Освіта спеціальна, вища;
– Стаж тренерської роботи з гандболу не менше 5 років.
До заяви необхідно додати:
– Автобіографію;
– Ксерокопії дипломів/ сертифікатів;
– Мотиваційний лист.
Кінцевий термін подачі заяв 10 жовтня 2019 року до відділу кадрів Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ у робочий час за адресою м. Берегово, пл. Кошута, 6.