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Подяка Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Szerkesztő: Jackánics László новини 2019.08.14. 0 14 megtekintés

Подяка

Керівництво Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ висловлює подяку всім учасникам гасіння пожежі, яка мала місце 12 серпня 2019 року в будівлі за адресою м. Берегово, вул. Лева, 30, – дякуємо за ваш професіоналізм, своєчасне прибуття, правильну організацію та ефективне гасіння пожежі. А саме особовому складу 12-ДПРЧ Берегівського МРВ УДСНС у Закарпатській області.

Низький Вам уклін та подяка за Вашу благородну, потрібну людям роботу.

Закарпатський угорський інститут імені Феранца Ракоці ІІ

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