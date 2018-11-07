Понад 10 тисяч доз вакцин передала Закарпаттю Угорщина

Сьогодні на КПП «Тиса» доставили чергову партію вакцин подарованих урядом Угорщини Закарпаттю. Цього разу прибуло 10 376 доз 4-компонентної вакцини проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліомієліту (Tetraxim), які передали Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України. Загальна вартість партії біля 5 мільйонів гривень.

Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла зауважив, що така подія показує – Угорщина, як хороший сусід, вкотре протягує дружню руку допомоги Україні. Цього разу це партія вакцин, яких потребує Закарпаття.

Іштван Грежо, Уповноважений міністра з питань розвитку співпраці Саболч-Сатмар-Берег і Закарпатської областей, відповідальний за координацію програми розвитку дитячих садочків Карпатського регіону після тривалої перерви приїхав до Закарпаття та взяв участь у передачі вакцин.

«Зараз я хотів би розпочати свою роботу там, де її завершив – й надалі зміцнювати стосунки України та Угорщини. Нашою роботою ми хотіли б долучитися до тіснішої співпраці наших народів. Така поставка допоможе закарпатській медицині, адже це вже четверта партія вакцин передана урядом Угорщини. Я вже багато разів наголошував, що така гуманітарна допомога спрямована не тільки угорцям Закарпаття, а й представникам інших національностей, адже охорона здоров’я однаково важлива для всіх», – наголосив Іштван Грежо.

Додамо, що Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України на початку 2017 року урядом Угорщини вже було передано 5000 доз вакцини проти кору – паротиту-краснухи (MMR), а на початку 2018 року – 8000 доз вакцини проти кору. У травні 2018 року надійшло 21600 доз 5-компонентної комбінованої вакцини, а також 15000 доз проти кору – паротиту-краснухи (M-M-RVAXPRO).

Крім того, Іштван Грежа розповів, що на прохання Геннадія Москаля Угорщина закупить та поставить Закарпаттю препарати інсулінотерапії, які привезуть найближчим часом. Уповноважений висловив сподівання, що виборча кампанія, яка незабаром розпочнеться в Україні не заважатиме співробітництву і хорошим відносинам, які сформувалися протягом останніх років з місцевою владою.

У свою чергу Геннадій Москаль, голова Закарпатської ОДА розповів, що минулого року первинний вакцинальний комплекс проводився комбінованою вакциною «Пентаксим»: «Напривеликий жаль, остання централізована поставка комбінованої вакцини державним підприємством «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України до Закарпаття була в грудні 2016 року. Після того цей препарат не закуповували і за інформацією МОЗ найближчим часом поставка таких вакцин в Україну не очікується. Саме тому отримання від Угорщини комбінованих вакцин є вкрай важливим».

Іванна Сабо, голова Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України зауважила, що сьогоднішня партія вакцин офіційно визнана гуманітарною допомогою на території України. Після проходження митного оформлення вакцину передадуть в обласну інфекційну лікарню для подальшого розподілу по районах.