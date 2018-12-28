Право на навчання рідною мовою – Центральноєвропейська традиція і приклад Закарпаття

Видання містить фрагменти законів, що регулюють право на навчання рідною мовою у практиці держав, до яких територія сучасного Закарпаття входила від 1867 року до часу проголошення незалежності України. Цитуються також законодавчі акти суверенної України, якими надавалося право представникам національних меншин на навчання рідною мовою. Розглядається також, як регулюють питання мови освіти в сусідніх країнах, а саме, у Словаччині, Угорщині та Румунії. Право на навчання рідною мовою були забезпечені усіма державами, до яких належала територія сучасного Закарпаття упродовж 150 років. Першим і єдиним винятком є стаття 7 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, що залишає право на одержання освіти рідною мовою для представників національних меншин виключно на рівнях дошкільної і початкової освіти й тільки поряд із державною мовою. Тексти подаються мовами оригіналу та в українському перекладі.

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