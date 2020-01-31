Рейтинг вищої освіти з іншої точки зору – чільне місце Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ

Нещодавно на сайті Vstup.Osvita.ua було оприлюднено рейтинг університетів та інститутів на, який оцінював державні та приватні вищі навчальні заклади за кількістю студентів, що в них навчались за останній навчальний рік. Це може допомогти молоді обрати заклад для подальшого навчання.

Оскільки у 2019-2020 навчальному році абітурієнти мали можливість подати сім заявок на вступ на чотири різні спеціальності, то завдяки цьому ми можемо побачити приблизну кількість абітурієнтів та популярність вищих навчальних закладів. Автори списку взяли до уваги кількість студентів, які навчаються на першому курсі бакалаврату на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Список державних та приватних коледжів та університетів включає загалом 401 вищий навчальний заклад. Порівняно з минулим навчальним роком, ця цифра зменшилася. Ймовірно, це пов’язано з об’єднанням і розпуском вищих навчальних закладів.

У вищезгаданому списку Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ) посідає 122 місце. На Закарпатті ЗУІ посів третє місце: Ужгородський національний університет (УжНУ) та Мукачівський державний університет (МДУ) випередили його за кількістю студентів.

У таблиці нижче показано рейтинг вишів Закарпаття:

Закарпатський рейтинг Всеукраїнський рейтинг Форма власності Назва закладу Кількість студентів 1. 15. Державна Ужгородський національний університет 1 231 2. 117. Державна Мукачівський державний університет 243 3. 122. Приватна Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 227 4. 268. Державна Київський національний торговельно-економічний університет та Ужгородський торговельно-економічний Інститут 21 5. 297. Державна Закарпатська академія мистецтв 12 6. 311. Приватна Карпатський інститут підприємництва університету “Україна” 10 7. 314. Приватна Східно-європейський слов’янський університет 10 8. 319. Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 8 9. 397. Приватна Карпатський університет імені Августина Волошина 1

Джерело: всласне редагування на основі даних Vstup.Osvita.ua

З даних видно, що різниця у кількості студентів між ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ та МДУ мінімальна. Значно випереджає УжНУ, що зрозуміло, оскільки це найстаріший вищий навчальний заклад в області і має більш широкий спектр підготовки.

У списку приватних університетів та інститутів загалом налічується 130 вищих навчальних закладів. ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ займає 11 місце в країні та знаходиться на початку в рейтингу Закарпаття. За ним слідує Карпатський інститут підприємництва університету “Україна”, який посідає 69 місце, Східно-європейський слов’янський університет – 72 місце, а університет Августина Волошина – 126 місце.

У таблиці нижче показано рейтинг приватних вищих навчальних закладів Закарпаття:

Закарпатський рейтинг Всеукраїнський рейтинг Назва закладу Кількість 1. 11. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 227 2. 69. Карпатський інститут підприємництва Університету “Україна” 10 3. 72. Східно-європейський слов’янський університет 10 4. 126. Карпатський університет імені Августина Волошина 1

Джерело: всласне редагування на основі даних Vstup.Osvita.ua

З даних чітко видно, що серед приватних закладів Закарпаття ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ – найпопулярніший вищий навчальний заклад.

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma