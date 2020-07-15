Рейтинг закладів вищої освіти – Закарпатський угорський інститут знову на чільному місці

Міжнародна організація EuroOsvita у співпраці з Observatory IREG склала рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Автори списку враховували декілька аспектів при оцінці вищих навчальних закладів. Фактори оцінювання включають в себе масштаб закладу, сферу знань, інтенсивність досліджень, кількість публікацій викладачів у базах даних SCOPUS та Google Scholar, участь у програмах Erasmus+, результати студентів у всеукраїнських змаганнях, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України, патенти.

За даними vstup.info, в Україні існує 371 заклад вищої освіти (ЗВО) (університети, інститути, академії). Чотири виші Закарпаття увійшли до списку 200 найкращих ЗВО України. Серед кращих були Східно-європейський слов’янський університет, Університет імені Августина Волошина, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

У списку найуспішніших вищих навчальних закладів України, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ) зайняв 141 місце за результатами даного стандарту. Щодо Закарпаття, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ здобув другу позицію: йому передував лише Ужгородський національний університет, який займає 11 місце в країні. Рейтинг закарпатських вищих навчальних закладів проілюстровано в таблиці нижче:

Рейтинг Закарпатської області Рейтинг країни Назва закладу Scopus Webometrics Google Scholar Erasmus+ 1. 11. Ужгородський національний університет 14 11 10 10 2. 141. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 99 135 68 17 3. 142. Закарпатська академія мистецтв 168 58 68 21 4. 157. Мукачівський державний університет 156 151 68 19

Джерело: власне редагування на основі даних ОСВІТА.UA

Результати добре відображають той факт, що цього року Ужгородський національний університет та Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ очолює рейтинг вищої освіти Закарпаття. Порівняно з минулорічним рейтингом, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ піднявся на 40 позицій вище.