Legfrissebb híreink
Tudósító
Kezdőlap » новини » Рейтинг закладів вищої освіти – Закарпатський угорський інститут знову на чільному місці

Рейтинг закладів вищої освіти – Закарпатський угорський інститут знову на чільному місці

Szerkesztő: Weinrauch Eszter новини 2020-07-15 0 63 megtekintés

Міжнародна організація EuroOsvita у співпраці з Observatory IREG склала рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Автори списку враховували декілька аспектів при оцінці вищих навчальних закладів. Фактори оцінювання включають в себе масштаб закладу, сферу знань, інтенсивність досліджень, кількість публікацій викладачів у базах даних SCOPUS та Google Scholar, участь у програмах Erasmus+, результати студентів у всеукраїнських змаганнях, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України, патенти.

За даними vstup.info, в Україні існує 371 заклад вищої освіти (ЗВО) (університети, інститути, академії). Чотири виші Закарпаття увійшли до списку 200 найкращих ЗВО України. Серед кращих були Східно-європейський слов’янський університет, Університет імені Августина Волошина, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

У списку найуспішніших вищих навчальних закладів України, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ) зайняв 141 місце за результатами даного стандарту. Щодо Закарпаття, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ здобув другу позицію: йому передував лише Ужгородський національний університет, який займає 11 місце в країні. Рейтинг закарпатських вищих навчальних закладів проілюстровано в таблиці нижче:

Рейтинг Закарпатської областіРейтинг країниНазва закладуScopusWebometricsGoogle ScholarErasmus+
1.11.Ужгородський національний університет14111010
2.141.Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ991356817
3.142.Закарпатська академія мистецтв168586821
4.157.Мукачівський державний університет1561516819

Джерело: власне редагування на основі даних ОСВІТА.UA

Результати добре відображають той факт, що цього року Ужгородський національний університет та Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ очолює рейтинг вищої освіти Закарпаття. Порівняно з минулорічним рейтингом, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ піднявся на 40 позицій вище.

Szólj hozzá!

Minden jog fenntartva! © 2011-2020 - Kárpátalja.ma
Read previous post:
Az EU jóváhagyta az európai polgári kezdeményezések meghosszabbítását

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás keretében jóváhagyta az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására...

Close