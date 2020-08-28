Школа і карантин: про навчальний рік 2020-21 на Закарпатті

До старту нового навчального року залишаються лічені дні. Попри те, що Україна продовжує жити з карантинними обмеженнями, навчання таки розпочнеться, за винятком шкіл у регіонах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки.

Варто зазначити, що на Закарпатті «червоних» зон немає, однак до «помаранчевих» потрапили: Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони. Про це нині під час брифінгу в Закарпатській ОДА розповів перший заступник голови ОДА Олег Коцюба.

За його словами, урочистих лінійок 1 вересня не буде. Натомість, з дітьми проведуть урок про безпеку життєдіяльності, зокрема про COVID-19.

У школах, розташованих у населених пунктах з «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки, учителям потрібно носити захисні щитки.

А ось температурний скринінг для вчителів (вище 37,2 градусів – недопуск до роботи), використання антисептиків на вході й ретельне миття рук усіх учасників навчального процесу після кожного уроку є обов’язковими для шкіл, розташованих не тільки в «помаранчевій», а й у «жовтій» і «зеленій» епідеміологічних зонах.

Незалежно від карантину вхід до закладу освіти та пересування ним будуть можливими тільки в масці або респіраторі, однак діти початкових класів можуть перебувати в школі без них. Батьків всередину навчальних закладів не допускатимуть.

Для інших учасників навчального процесу під час занять маски та респіратори можна не використовувати, однак вони є обов’язковими під час пересування всередині приміщення.

Перед заняттями вчителі повинні опитати учнів щодо самопочуття та обстежити на предмет ознак респіраторних захворювань.

У туалетах навчальних закладів повинні бути антисептик, рідке мило й паперові рушники. Провітрювати класи після кожного заняття слід протягом 10 хвилин. Персонал має бути забезпечено захисними масками з розрахунку: 1 маска на 3 години роботи.

За сприятливих погодних умов рекомендується проводити заняття на відкритому повітрі. Також потрібно виділити зони переміщення для учнів різних вікових категорій. Не варто забувати і про дистанцію: вона повинна бути максимальною між партами та під час прийому їжі.

Христина БІКЛЯН